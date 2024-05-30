Як правильно очистити срібно у себе вдома: перевірені способи

Срібні прикраси – це дуже популярний вибір для багатьох людей, але для того, щоб вони виглядали красиво, їх потрібно правильно чистити.

Іноді трапляється так, що сережки та кільця, зроблені зі срібла, починають темнішати, і тоді вони втрачають привабливий зовнішній вигляд. Та чистити їх абияк також не варто, адже це може пошкодити метал.

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Сода та фольга

Якщо ви хочете повернути гарний вигляд своїм персням, тоді ви можете скористатися кількома бабусиними порадами. Перш за все, варто використати найпростіший спосіб: для цього вам потрібно взяти каструлю та налити в неї трохи води, і після цього поставити на вогонь.

Після того, як вода закипить, закиньте туди 2 столові ложки соди, а також смужку алюмінієвої фольги. Після цього опустіть у воду прикраси зі срібла та зачекайте 15 – 20 хвилин.

Втім, ніколи не намагайтеся чистити прикраси сухою содою, адже цей агресивний порошок може залишити подряпини на ваших виробах, а це зіпсує їхній зовнішній вигляд.



Срібні прикраси потрібно регулярно чистити / Фото Pexels

Перекис та нашатирний спирт

Якщо ви використаєте для очищення перекис у чистому вигляді, це неодмінно призведе до неприємностей, тож так робити не варто. Натомість спробуйте змішати в рівних пропорціях перекис та нашатир, а після цього опустіть у розчин срібло приблизно на 20 хвилин.

Оцет

Оцет – це також непогана альтернатива нашатирному спирту, тож його можна сміливо використовувати для очищення срібла. Вам потрібно налити у місткість 6 або 9% оцет та залишити у ньому прикраси на дві години.

Але якщо ви не хочете чекати так довго, ви можете трохи підігріти оцет, але після цього не забудьте промити срібло під проточною водою.