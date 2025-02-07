Оказывается, существует несколько распространенных ошибок, которые могут повлиять на то, как долго вы убираете, и существенно растянуть этот процесс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И если избежать их, вы можете справиться с мытьем грязи в разы быстрее.

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Вы убираете вещи в неправильном порядке

Не все знают, что существует очень конкретная последовательность уборки в доме, что помогает существенно ускорить мытье и устранение грязи. В большинстве помещений лучшим подходом будет чистить все сверху вниз, чтобы пыль во время протирания не опадала на только что помытый пол.

Но иногда вы можете забыть несколько липких пятен, и в конце концов придется все переделывать. Одна из наиболее распространенных ошибок заключается в том, что плиту моют перед микроволновкой, что стоит прямо над ней, или же моют ванну, а только потом – плитку в душе.

Используете слишком много чистящего средства для чистки

Больше – вовсе не означает лучше, особенно когда речь идет о моющих средствах. А слишком большое количество продукта для очистки может привести к тому, что покрытие будет выглядеть тусклым, вам придется потратить больше времени на то, чтобы смыть средство, или даже липкие пятна, что останутся от него, начнут притягивать грязь.

Обязательно придерживайтесь инструкций на бутылке, когда используете средство, и не пытайтесь взять больше.

Вы прискакиваете средство и сразу же вытираете

Вероятно, такую ошибку допускают практически все – очень часто в рекламе показывают, как средство сбрызгивают на поверхность, а потом сразу же вытирают. Но в таком случае у продукта нет времени выполнить свою работу, и вам придется выполнять ту же работу дважды.

Гораздо лучшей стратегией будет нанести средство и дать ему постоять несколько минут, чтобы он успел растворить грязь. Уже после этого его можно смело вытирать.



Не стоит сразу же вытирать моющее средство / Фото Pexels

Не позволяете пыли оседать

После того, как вы смахнете пыль с поверхностей, она не сразу же опадает на пол – в течение определенного времени она еще летает в воздухе. Поэтому мыть пол сразу же после того, как вы протерли пыль – это не лучшая идея. Попробуйте переместить уборку пыли на самое начало уборки, а мытье пола – на конец.

Так вы заметите, что результаты влажной уборки заметны намного дольше.

Не замачиваете посуду, что трудно моется

Пригоревшую или засохшую пищу отмыть не так то просто, но если вы просто замочите ее в горячей мыльной воде, эта задача займет у вас значительно меньше времени и усилий. И если еда действительно пригорела на кастрюле, и вы никак не можете ее отмыть, можно наполнить ее горячей водой, добавить немного средства для мытья посуды и прокипятить на плите в течение нескольких минут.