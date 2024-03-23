Вот что нужно сделать во время весенней уборки: проверьте себя

Март - это именно то время, когда нужно делать весеннюю уборку в доме. Но для того, чтобы она была эффективной, нужно создать список мест, которые обязательно стоит почистить.

У вас точно уже есть какой-то порядок уборки, которого вы придерживаетесь каждую неделю. Впрочем, сезонная уборка – это совсем другое дело. Здесь действительно стоит убедиться, что вы не забыли ни об одном уголке.

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Окна и шторы

Вашим окнам точно нужно придать блеска, поэтому весенняя уборка – это самое время этим заняться. Не забудьте также снять шторы и постирать их, чтобы избавиться от всех возможных пятен и пыли, накопившейся там за сезон.

Также воспользуйтесь тканью из микрофибры и почистите свои окна, чтобы на них не осталось разводов.

Абажуры

Скорее всего, во время вашей обычной уборки вы не протираете каждый раз светильники и люстры, а это точно стоит сделать. На них вы найдете больше пыли, чем можете ожидать.

Для того, чтобы их очистить, вы можете воспользоваться или тряпкой, или же пылесосом.

Растения

Так, ваши комнатные растения также нуждаются в чистке. Для тех цветов, что имеют блестящие листья, вы можете использовать влажную ткань или бумажное полотенце – чтобы избавиться от всей пыли. Также старайтесь держать нижнюю часть каждого листа для поддержки.

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Если же листья растений пушистые, вы можете воспользоваться мягкой кисточкой. Также не забудьте почистить и сами горшки для растений.

Плинтусы

Обычно эту часть дома также забывают почистить, а на плинтусах тем временем оседает немало пыли. Удалить ее можно с помощью насадки-щетки к вашему пылесосу. После этого протрите плинтусы влажной тканью.