Цветник – это не только украшение вашего дома, но и в определенной степени оберег для тех людей, которые в нем живут. Поэтому нужно выбрать такие цветы, которые будут иметь положительную энергетику.

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Мальва

Мальва – это тот цветок, который символизирует мудрость, веру, надежду и, конечно же, любовь к родной земле. И по народным поверьям, добрые души предков могут поселяться на мальве и так охранять и дом, и тех людей, что там живут.

Ранее мальву обязательно сажать вдоль забора, чтобы на ваш двор не могли зайти люди, имеющие плохие мысли. Кроме того, если взять эти цветы с собой в путешествие, тогда путешественник должен вернуться домой.

Бархатцы

Матери связывают бархатцы с сыновней силой, а дети – с родительским домом, Родиной и материнской любовью. Бархатцы часто вплетали в венки молодые девушки, ведь эти цветы также ассоциируются с любовью. Считалось, что если высадить бархатцы возле дома, тогда любимый точно не забудет дороги к нему.

Кроме того, эти яркие цветы по поверьям обладают способностью оберегать дом от злых духов и дурного глаза.

Барвинок

Этот, казалось бы, неприметный и маленький цветок – это символ любви. Барвинком украшают свадебные караваи, их вплетают в венки и сажают возле дома.



Барвинок можно сажать возле дома / Фото Pexels

Легенды говорят, что пять лепестков этого цветка – это пять залогов счастливой семейной жизни. Первый лепесток отвечает за красоту, второй – за нежность, третий означает память, а последние два – согласие и верность. Барвинок возле дома может также защитить семью от проклятия, уничтожить приворот и укрепить брачный союз.

Мята

Мята может отталкивать злых духов, притягивать успех и богатство. Раньше часто мяту хранили возле денег и носили в ладанках. Предки были убеждены, что аромат мяты во дворе не пустит в дом ведьм, колдунов и людей, которые могут желать вам зла.