Узнайте секреты выращивания и ягоды будут, как великаны: когда нельзя сажать клубнику

Клубника не терпит холода. Поэтому высаживать ее в открытый грунт надо тогда, когда на улице будет стабильная температура – не менее 10 – 15 градусов тепла. Почва, в свою очередь, должна прогреться в верхнем слое хотя бы до 8 – 9 градусов. До этого времени лучше клубнику не сажать, ведь она может не выжить.

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Оптимальным периодом для посадки клубники весной является промежуток с середины апреля до начала мая. Идеальная среда для ее роста – чернозем, супеси или суглинок. Участок не должен быть в долине или на холме, чтоб вода не застаивалась и не оттекала.

Как правильно сажать клубнику

Перед посадкой клубники в открытый грунт стоит перекопать землю и добавить в нее компост или золы дерева из расчета 200 граммов на один квадратный метр.

Корешки растения следует замочить в противопаразитарном растворе, чтобы клубника не болела и ее не ели вредители.

Весной перед посадкой стоит добавить в землю и удобрение, чтобы урожай был большим и вкусным.



Клубника очень любит тепло / Фото Unsplash

Как сажать клубнику в открытый грунт

Корни клубники надо укоротить до 20 – 25 сантиметров. Обычно ее высаживают однорядно, с расстоянием между рядами до одного метра, а между кустами – 25 – 30 сантиметров. Также можно сажать клубнику ковром. Расстояние между кустиками тогда будет 25 – 35 сантиметров.