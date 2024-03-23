Квітник – це не тільки окраса вашого дому, але і певною мірою оберіг для тих людей, які у ньому живуть. Тож потрібно обрати такі квіти, які будуть мати позитивну енергетику.

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Мальва

Мальва – це та квітка, яка символізує мудрість, віру, надію та, звісно ж, любов до рідної землі. І за народними повір'ями, добрі душі пращурів можуть оселятися на мальві і таким чином охороняти оселю й людей, що там живуть.

Раніше мальву обов'язково садити вздовж паркану, щоб на ваше подвір'я не могли зайти люди, що мають лихі думки. Окрім того, якщо взяти ці квіти із собою у подорож, тоді мандрівник має повернутися додому.

Чорнобривці

Матері пов'язують чорнобривці із синівською силою, а діти – із батьківським домом, Батьківщиною та материнською любов'ю. Чорнобривці часто вплітали у вінки молоді дівчата, адже ці квіти також асоціюються із коханням. Вважалося, що якщо висадити чорнобривці біля дому, тоді коханий точно не забуде дороги до нього.

Окрім того, ці яскраві квіти за повір'ями мають здатність оберігати хату від злих духів та лихого ока.

Барвінок

Ця, здавалося б, непримітна і маленька квітка – символ кохання. Барвінком прикрашають весільні короваї, їх вплітають у вінки та садять біля хати.



Барвінок можна садити біля дому / Фото Pexels

Легенди кажуть, що п'ять пелюсток цієї квітки – це п'ять запорук щасливого сімейного життя. Перша пелюстка відповідає за красу, друга – за ніжність, третя означає пам'ять, а останні дві – злагоду та вірність. Барвінок біля хати може також захистити родину від прокляття, знищити приворот та зміцнити шлюбний союз.

М'ята

М'ята може відштовхувати злих духів, притягувати успіх та багатство. Раніше часто м'яту зберігали біля грошей та носили в ладанках. Предки були переконані, що аромат м'яти на подвір'ї не пустить у дім відьом, чаклунів та людей, що можуть бажати вам зла.