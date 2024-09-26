Иногда надо обращаться к советам специалистов, чтобы вдохновиться их советами и начать менять все вокруг себя для собственного же блага, пишет Catboss. Какие же вещи помогут достичь успеха в жизни и на работе – читайте ниже в материале.

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Жизнестойкость

Научитесь выдерживать стрессовые ситуации, адаптироваться и оправляться от неудач и разочарований. Сохраняйте внутренний баланс без снижения успешности деятельности.

Умение решать проблемы

Все способны справиться с современными вызовами, даже несмотря на отсутствие достаточного количества информации, ресурсов и времени. Выделите себе немного времени на размышления и подумайте, каким образом вы бы смогли изменить ситуацию.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Умение мыслить системно

Вам нужно научиться видеть бизнес как систему динамических функций, постоянно развивающихся, в их комплексной взаимосвязи.

Умение взаимодействовать

Научитесь решать проблемы не в одиночку и не в одной и той же команде, а динамично взаимодействуя с другими отделами, выстраивая нетворкинг.



Не бойтесь просить помощи у людей / Фото Pexels

Умение мыслить позитивно

Вам нужно научиться думать в позитивном ключе, даже если обстоятельства несколько неприятные. Продумайте несколько шагов для реализации чего-то, что поможет вам сдвинуться с "мертвого места".