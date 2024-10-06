Бананы будут стоять 26 дней: гениальный способ, который захотят повторить все

Бананы относятся к тем фруктам, которые быстро созревают и через несколько дней могут из желтых превратиться в коричневые. А еще их минус заключается в том, что вместо мягкого плода мы получаем кашеобразный банан. В сети появился лайфхак, который рассказывает, как избежать их порчи.

Многие даже не покупают связку бананов, поскольку считают это пустой тратой денег из-за того, что они быстро испортятся и станут пищевыми отходами, пишете Daily Star.

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Как сохранить бананы 26 дней

В общем бананы вне холодильника смогут простоять от 2 до 7 дней. Все зависит от их начальной спелости и условий окружающей среды. Если в помещении холодно – бананы простоят дольше, если же тепло, то они быстрее начнут портиться, особенно в отопительный сезон.

Тикторкка Эми Кросс рассказала в своем видеоролике удивительный лайфхак, который позволяет фруктам сохраниться свежими до месяца времени. Она отметила, что для того, чтобы банан простоял 26 дней его надо почистить от кожуры банана, порезать и поставить в стеклянную банку в холодильнике.

Удивительный лайфхак хранения бананов: смотрите видео

Спустя почти месяц результаты показали, что бананы остались таким же свежими. Блогерша в одном стакане оставила порезанные фрукты, в другой нарезала бананы с кожурой, которая осталась желтой без признаков потемнения.

И для того, чтобы бананы не почернели, их надо сбрызнуть лимонным соком. Видимо, каждому из нас не придется так долго держать бананы в холодильнике в банке, впрочем этот лайфхак помогает понять, что они простоят дольше, чем несколько дней в корзине для фруктов.