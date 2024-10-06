Банани будуть стояти 26 днів: геніальний спосіб, який захочуть повторити всі

Банани належать до тих фруктів, які швидко дозрівають та через кілька днів можуть з жовтих перетворитись на коричневі. А ще їхній мінус полягає в тому, що замість м’якого плода ми отримуємо кашоподібний банан. У мережі з’явився лайфхак, який розповідає, як уникнути їхнього псування.

Чимало людей навіть не купують в’язку бананів, оскільки вважають це марною тратою грошей через те, що вони швидко зіпсуються та стануть харчовими відходами, пишe Daily Star.

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Як зберегти банани 26 днів

Загалом банани поза холодильником зможуть простояти від 2 до 7 днів. Все залежить від їхньої початкової стиглості та умов навколишнього середовища. Якщо у приміщенні холодно – банани простоять довше, якщо ж тепло, то вони швидше почнуть псуватися, особливо в опалювальний сезон.

Тікторкка Емі Кросс розповіла у своєму відеоролику дивовижний лайфхак, який дозволяє фруктам зберегтися свіжими до місяця часу. Вона зазначила, що для того, аби банан простояв 26 днів його треба почистити від шкірки банана, порізати й поставити у скляну банку в холодильнику.

Дивовижний лайфхак зберігання бананів: дивіться відео

Через майже місяць результати показали, що банани залишилися таким ж свіжіми. Блогерка в одній склянці залишила порізані фрукти, в іншій нарізала банани зі шкіркою, яка залишилася жовтою без ознак потемніння.

Та для того, щоб банани не почорніли, їх треба скропити лимонним соком. Мабуть, кожному з нас не доведеться так довго тримати банани в холодильнику у банці, втім цей лайфхак допомагає зрозуміти, що вони простоять довше, ніж кілька днів у кошику для фруктів.