Бананы будут свежими несколько недель: бабушкины методы, проверенный годами

Бананы красиво выглядят только в супермаркете, а дома за несколько дней становятся насыщенно-желтыми, чернеют и покрываются пятнами. Чтобы как можно дольше сохранить фрукты свежими, стоит знать об определенных лайфхаках.

Долгое время бананы будут оставаться свежими, если держать их в холодильнике, пишет 24 Канал. Холодная температура замедляет их созревание, поэтому зеленые бананы без проблем простоят даже неделю.

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Впрочем, холодный банан меняет вкус, поэтому большинство все же хотят его хранить на кухне.

Как долго хранить бананы свежими

Чтобы вязка бананов была свежей, стебли надо замотать пищевой пленкой. Такой простой трюк поможет предотвратить распространение газа этилена и сохранит бананы свежими гораздо дольше.

Зимой держите бананы подальше от источников тепла, поскольку батареи способны ускорить их созревание в несколько раз. И хотя солнце не греет в холодное время, фрукты все равно лучше держать в темном шкафу, потому что прямые солнечные лучи будут способствовать тому, чтобы банан стал мягким уже через 2 – 3 дня.

Нельзя держать бананы рядом с фруктами, потому что уже на следующий день они с зеленых заметно станут насыщенно-желтыми, а еще через несколько дней банан начнет чернеть у стебля.



Бананы в домашних условиях могут стоять больше недели / Фото Pexels

В случае, если вы едете куда-то в отпуск и оставляете дом, то бананы можно положить в морозилку, где они будут храниться до 6 месяцев. Их надо очистить от кожуры, порезать и выставить на доску устланную пергаментной бумагой. Однако эти фрукты после размораживания следует использовать для смузи или банановых пюре.

Но даже если вы не успели найти правильное место для хранения бананов, черные точки не являются проблемой. Это лишь свидетельствует о том, что в кожуре распадается крахмал и образуется сахароза. Для людей такие бананы не вредны, просто теряется определенная твердость, потому что фрукты становятся довольно мягкими.