Каждый человек хочет быть здоровым и счастливым, а еще иметь возможность долго жить. "Столетние" люди дожили до своих лет из-за ряда жизненных привычек. Они отдавали предпочтения здоровому питанию и поддерживали активный образ жизни.

Врач Мередит Бок для Real Simple рассказал, что почти каждый человек может увеличить продолжительность и качество жизни. Гены играют важную роль в том, сколько мы проживем, впрочем нам надо заботиться о теле в молодом возрасте, чтобы оно позаботилось о нас, когда мы состаримся.

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Эксперты по долголетию выделили несколько секретов долгой и здоровой счастливой жизни, поэтому советуем обратить на них внимание.

Качественный сон

Отдых является очень важным и едва ли не основным компонентом долголетия. Выработайте себе эффективные гигиенические привычки сна: сократите время перед экраном и настройте расслабляющую ночную рутину – примите ванну или почитайте книгу. Спите 8 часов каждую ночь.

Умственные способности

Эксперты говорят, что знания положительно влияют на когнитивную функцию, поэтому важно постоянно учиться и узнавать что-то новое. Выработайте себе привычку ложиться спать умнее, чем проснулись.

Социальная жизнь

Общение с друзьями делает нас счастливыми и способно поддержать здоровье. Заведите полезные привычки звоня родным ежедневно или собирайтесь вместе на ужин, или завтрак в выходной день.



Уделяйте внимание социальной жизни / Фото Pexels

Медитация

Обычная медитация может повлиять на долголетие. Врач Джейми Габел говорит, что медитация ведет к уменьшению стресса, поэтому ее лучше всего делать утром или перед сном.

Ограничение алкоголя

Употребление алкоголя может вызвать проблемы с памятью и мышлением, поэтому постарайтесь ограничить его употребление, хоть иногда бокал вина себе можно позволить.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Употребление здоровой пищи

Средиземноморская диета, в которую входят фрукты, овощи, цельное зерно и т.д. способна улучшить здоровье нашего мозга. Добавляйте в свой рацион правильные продукты, чтобы оставаться здоровыми как можно дольше.

Физическая активность

Независимо от возраста, физические упражнения должны быть включены в еженедельный распорядок дня. Доктор Мередит Бок советует заниматься спортом 30 минут в день. Даже ежедневная прогулка окажет положительное влияние на вашу жизнь.