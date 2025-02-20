Как хранить чеснок в квартире, чтобы он не высох и не заплесневел: золотые советы

Чеснок часто используют для приготовления различных блюд, поэтому важно сохранить его в хорошем состоянии. Где лучше всего хранить чеснок, чтобы он сохранился еще до следующего урожая расскажем далее.

Лучше всего чеснок хранится в темном и прохладном месте, пишет 24 Канал. Хозяйки советуют хранить чеснок в прохладном месте в открытых коробках, со специальными отверстиями для проветривания или в полотняных мешках.

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Где лучше всего хранить чеснок

Оптимальной температурой для зимнего сорта считается хранение чеснока от -2 до +2 градусов. Некоторые используют старинный способ хранения чеснока, заплетая его в косы и развешивая на крючках.

В квартире чеснок хранят в банках. Для этого его надо хорошо помыть, просушить, а потом положить в банку, закрыть крышкой и поставить в сухое и темное место. Для поглощения влаги зубчики можно пересыпать солью. Это нужно сделать для того, чтобы он не пожелтел и не высох, поскольку это происходит в случае, когда из него испаряется вся влага.



Чеснок можно хранить с разобранными зубчиками / Фото Pexels

Чеснок может даже темнеть. Это происходит из-за того, что рядом со здоровыми головками чеснока хранятся деформированные и гнилые.

Хранят чеснок в сетках или капроновых чулках, поскольку это является простым и эффективным способом сохранения чеснока в течение длительного времени. Оба материала хорошо пропускают воздух и предотвращают загнивание. Сетку или чулок с чесноком подвешивают в темном месте и периодически проверяют состояние головок.

Если же в квартире низкая влажность воздуха, то чеснок может усыхать. Чтобы избежать этого, головки нужно упаковать в пищевую пленку. Метод позволяет сохранить чеснок сочным и предотвратить его высыхание.

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Чеснок можно хранить в дверце холодильника, но надо понимать, что из-за повышенной влажности он пролежит там не дольше месяца. Зубчики чеснока также можно хранить в масле. Для этого их надо полностью очистить, поместить в банки и залить маслом.

В случае, если надо, чтобы чеснок пролежал очень долго, то поместите его в морозильную камеру. Очистите зубчики и сложите в полиэтиленовый пакет, поместив в контейнеры на полке морозилки.