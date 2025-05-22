Продолжительность хранения чеснока может зависеть от большого количества различных факторов. Например, важным является время сбора чеснока – перезрелый урожай более подвержен гниению во время хранения, и такие головки распадаются на зубчики, сообщает 24 Канал. Но не менее важным является и место, которое вы выбираете для хранения продукта.

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Где хранить чеснок дома?

Если вы своевременно убрали и правильно просушили чеснок, его уже можно закладывать на хранение. А если вы покупаете эти корнеплоды в магазине, то эти шаги вообще можно пропустить. Учитывайте, что от выбранного способа хранения зависит продолжительность хранения головок – если сделать все правильно, они без особого вреда могут лежать целый сезон.

Лучше всего будет храниться чеснок при высокой влажности воздуха – 70 – 90%, хорошей проветриваемости и стабильности температуры. Но в городской квартире найти идеальное место для хранения чеснока не так-то и просто. В комнатных условиях они быстро пересыхают, а на балконе – замерзают или гниют.

Поэтому для хранения часто советуют использовать холодильник, а именно его овощной отсек. Впрочем, лучше всего это все же делать отдельно от остальных овощей и фруктов. Именно в холодильнике урожай будет наиболее защищен от пересыхания, переувлажнения или прямых солнечных лучей. Поэтому чеснок сохранит и пользу, и острый вкус.



Чеснок следует хранить в темном месте / Фото Pexels

Также неплохой опцией может стать подвал. Здесь для головок также есть все необходимые условия: отсутствие солнечного света. достаточная влажность воздуха и низкие, но не минусовые температуры. Впрочем, ежегодно в таком случае подвал нужно промывать и дезинфицировать, чтобы снизить риск распространения грибковых и бактериальных болезней.

Кстати, ранее мы уже делились элементарным лайфхаком о том, как можно месяцами хранить лук свежим.

В обоих случаях лучше всего разложить чеснок в сетчатые мешки, или мешочки из тонкой ткани, через которые будет проникать воздух. Очищать головки от шелухи не нужно, а также класть много головок в один мешок. Такие мешочки хранить можно только в темных сухих помещениях с температурой не более, чем 15 – 18 градусов.

Как хранить очищенный чеснок?

Иногда случается так, что вы уже почистили чеснок и обнаружили, что его слишком много. И его хранение – это уже совсем другая история. Охлаждение здесь будет лучшим решением. Сложите очищенный чеснок в герметичный контейнер и положите в холодильник.

Впрочем, вам стоит быть готовыми, что уже через несколько дней чеснок при таком хранении начнет терять остроту. Но пригодным к использованию он будет оставаться в течение нескольких недель.