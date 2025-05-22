Без гниения и прорастания: вот идеальное место для хранения чеснока

Чеснок – это продукт, который может усилить вкус практически любого блюда. Но для того, чтобы без проблем использовать его в своих кулинарных экспериментах, стоит сначала разобраться, как хранить его дома, чтобы он не портился за считанные дни.

Продолжительность хранения чеснока может зависеть от большого количества различных факторов. Например, важным является время сбора чеснока – перезрелый урожай более подвержен гниению во время хранения, и такие головки распадаются на зубчики, сообщает 24 Канал. Но не менее важным является и место, которое вы выбираете для хранения продукта.

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Где хранить чеснок дома?

Если вы своевременно убрали и правильно просушили чеснок, его уже можно закладывать на хранение. А если вы покупаете эти корнеплоды в магазине, то эти шаги вообще можно пропустить. Учитывайте, что от выбранного способа хранения зависит продолжительность хранения головок – если сделать все правильно, они без особого вреда могут лежать целый сезон.

Лучше всего будет храниться чеснок при высокой влажности воздуха – 70 – 90%, хорошей проветриваемости и стабильности температуры. Но в городской квартире найти идеальное место для хранения чеснока не так-то и просто. В комнатных условиях они быстро пересыхают, а на балконе – замерзают или гниют.

Поэтому для хранения часто советуют использовать холодильник, а именно его овощной отсек. Впрочем, лучше всего это все же делать отдельно от остальных овощей и фруктов. Именно в холодильнике урожай будет наиболее защищен от пересыхания, переувлажнения или прямых солнечных лучей. Поэтому чеснок сохранит и пользу, и острый вкус.



Чеснок следует хранить в темном месте / Фото Pexels

Также неплохой опцией может стать подвал. Здесь для головок также есть все необходимые условия: отсутствие солнечного света. достаточная влажность воздуха и низкие, но не минусовые температуры. Впрочем, ежегодно в таком случае подвал нужно промывать и дезинфицировать, чтобы снизить риск распространения грибковых и бактериальных болезней.

Кстати, ранее мы уже делились элементарным лайфхаком о том, как можно месяцами хранить лук свежим.

В обоих случаях лучше всего разложить чеснок в сетчатые мешки, или мешочки из тонкой ткани, через которые будет проникать воздух. Очищать головки от шелухи не нужно, а также класть много головок в один мешок. Такие мешочки хранить можно только в темных сухих помещениях с температурой не более, чем 15 – 18 градусов.

Как хранить очищенный чеснок?

Иногда случается так, что вы уже почистили чеснок и обнаружили, что его слишком много. И его хранение – это уже совсем другая история. Охлаждение здесь будет лучшим решением. Сложите очищенный чеснок в герметичный контейнер и положите в холодильник.

Впрочем, вам стоит быть готовыми, что уже через несколько дней чеснок при таком хранении начнет терять остроту. Но пригодным к использованию он будет оставаться в течение нескольких недель.