Без гниття і проростання: ось ідеальне місце для зберігання часнику

Часник – це продукт, який може підсилити смак практично будь-якої страви. Та для того, аби без проблем використовувати його у своїх кулінарних експериментах, варто спершу розібратися, як зберігати його вдома, аби він не псувався за лічені дні.

Тривалість зберігання часнику може залежати від великої кількості різних факторів. Наприклад, важливим є час збору часнику – перестиглий урожай більш схильний до гниття під час зберігання, і такі головки розпадаються на зубчики, повідомляє 24 Канал. Та не менш важливим є і місце, яке ви обираєте для зберігання продукту.

Цікаво Вивести довгоносика з полуниці дуже легко: будете в захваті від результату

Де зберігати часник вдома?

Якщо ви своєчасно прибрали і правильно просушили часник, його вже можна закладати на зберігання. А якщо ви купуєте ці коренеплоди в магазині, то ці кроки взагалі можна пропустити. Зважайте, що від обраного способу зберігання залежить тривалість зберігання головок – якщо зробити все правильно, вони без особливої шкоди можуть лежати цілий сезон.

Найкраще зберігатиметься часник за високої вологості повітря – 70 – 90%, хорошій провітрюваності та стабільності температури. Але у міській квартирі знайти ідеальне місце для зберігання часнику не так-то й просто. У кімнатних умовах вони швидко пересихають, а на балконі – замерзають чи гниють.

Тож для зберігання часто радять використовувати холодильник, а саме його овочевий відсік. Втім, найкраще це все ж робити окремо від решти овочів та фруктів. Саме у холодильнику урожай буде найбільш захищений від пересихання, перезволоження чи прямих сонячних променів. Тож часник збереже і користь, і гострий смак.



Часник варто зберігати в темному місці / Фото Pexels

Також непоганою опцією може стати підвал. Тут для головок також є усі потрібні умови: відсутність сонячного світла. достатня вологість повітря та низькі, але не мінусові температури. Втім, щорічно у такому випадку підвал потрібно промивати та дезінфікувати, аби знизити ризик поширення грибкових та бактеріальних хвороб.

До речі, раніше ми вже ділилися елементарним лайфхаком про те, як можна місяцями зберігати цибулю свіжою.

В обох випадках найкраще розкласти часник у сітчасті мішки, або ж мішечки з тонкої тканини, через які буде проникати повітря. Очищати головки від лушпиння не потрібно, а також класти багато головок в один мішок. Такі мішечки зберігати можна тільки у темних сухих приміщеннях з температурою не більшою, ніж 15 – 18 градусів.

Як зберігати очищений часник?

Часом трапляється так, що ви вже почистили часник та виявили, що його надто багато. І його зберігання – це вже зовсім інша історія. Охолодження тут буде найкращим рішенням. Складіть очищений часник у герметичний контейнер та покладіть у холодильник.

Втім, вам варто бути готовими, що вже за кілька днів часник за такого зберігання почне втрачати гостроту. Та придатним до використання він залишатиметься протягом кількох тижнів.