Навіть за кілька днів зберігання у неправильних умовах цибуля може стати м'якою та смердючою, повідомляє 24 Канал. Тож точно варто запам'ятати кілька простих хитрощів, що допоможуть зберегти цибулю хрусткою та свіжою.

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Як правильно зберігати цибулю?

Найкращим для зберігання цибулі однозначно буде холодне, сухе місце, що має хороше провітрювання – наприклад, гараж чи підвал. Але навіть там потрібно періодично перевіряти, чи не з'явилися м'які цибулини. Щойно помітите їх, одразу ж видаляйте, аби уникнути псування решти.

Для того, аби цибуля добре лежала, потрібно також подбати про правильну тару для зберігання – сітчасті мішки та дерев'яні ящики. Також ви можете використати для зберігання старі колготки, але між кожною цибулиною потрібно зав'язувати вузол, аби вони не псувалися.



Цибулю потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Деякі люди вважають, що найкращим місцем для зберігання цибулі є холодильник – проте насправді це не так. Навпаки, краще уникати зберігання цибулі з рештою овочів у холодильнику, адже через вогкість та холод вона почне псуватися набагато швидше.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як правильно зберігати авокадо, аби воно не псувалося та не чорніло.

Втім, після того, як ви вже поріжете цибулю, її можна тримати у холодильнику приблизно тиждень. Але якщо дуже потрібно скласти цілу цибулю у холодильник, радять попередньо загорнути її в газету, аби звести до мінімуму вплив вологи та повітря. Або ж ви можете використати герметичний контейнер.

Ще одне правило, про яке знають не всі – цибулю не можна зберігати поряд з картоплею, а також з будь-якими іншими продуктами, що виробляють етилен – природний газ, що прискорює дозрівання.

Найкращою температурою для зберігання цибулі є температура у 7 – 13 градусів. Дуже часто саме таку в умовах дому можна отримати на балконі. Там цибуля лежатиме довго та не псуватиметься місяцями.