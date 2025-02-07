Как правильно хранить чеснок, чтобы не высох: советы от хозяек

Чтобы продлить срок хранения чеснока, надо знать как правильно его хранить, чтобы он не высох и оставался ароматным и вкусным еще до конца зимы. Чеснок является популярной огородной культурой, которая используется в приготовлении многих блюд, поэтому важно обеспечить этому овощу правильное хранение.

В погребе и холодильнике чеснок чаще всего портится, поэтому стоит об этих местах забыть и выбрать лучшие варианты, которые предлагают хозяйки, пишет 24 Канал.

Читайте также Ранние и очень сочные: лучшие сорта огурцов для огорода

Где хранить чеснок

Прохладное место

Чтобы чеснок как можно дольше был свежим, зубчики нужно держать неповрежденными в кожуре. Разбивание на части ускоряет высыхание и сокращает время хранения. Держать чеснок нужно целый в прохладном или сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, к примеру, в шкафу. Именно охлаждение чеснока приводит к прорастанию и горькому вкусу. Держать его стоит в корзине вместо полиэтиленовых пакетов, которые задерживают влагу.

Заплетение в косы

Попробуйте из головок чеснока заплести косы. Для этого понадобится чеснок с не срезанными стеблями. Для прочности возьмите веревку, которую следует вплести в косу. В таком виде нужно подвесить чеснок в сухое и хорошо проветриваемое помещение – на кухне или застекленном балконе.



Различные методы хранения чеснока / Фото Pexels

В банках

В квартире чеснок можно хранить в стеклянных банках. Предварительно их надо будет хорошо вымыть и просушить. Чеснок закладывают целыми головками или разбирают на зубчики. Банки не нужно закрывать крышками, только поставить в сухое и затемненное место. Дополнительно чеснок в банке можно пересыпать солью, которая будет забирать лишнюю влагу.

Замораживание чеснока

Для длительного хранения чеснок можно замораживать до 12 месяцев. Зубчики нужно очистить от кожуры и разложить на противень. Выделите время, чтобы они хорошо заморозились, а потом переложите их в герметичный пакет.