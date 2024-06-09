Как хранить мясо без холодильника: эти методы действительно работают

Если у вас нет холодильника, или же отключилось электричество, мясо может быстро испортиться. Чтобы не допустить этого, вам нужно знать о способах, которые помогут сохранить его свежим.

Мясо действительно можно в течение некоторого времени хранить без холодильника. Но вы должны подготовиться к тому, что эти методы рассчитаны на достаточно небольшой срок.

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Как сохранить мясо без холодильника

Этот метод может действовать в течение 2 – 3 дней, и для этого вам понадобится лед. В чистую тару положите мясо со льдом и закройте ее. После этого обмотайте тканью и пленкой, а по возможности добавляйте новый лед каждые 3 – 4 часа – по мере того, как старый будет таять.

Если же вы кладете мясо в термопакет или термосумку, желательно, чтобы оно уже было в замороженном виде. Термопакет поможет поддерживать низкую температуру в течение 15 часов, а термосумка поможет увеличить срок хранения продукта практически в два раза.



Мясо можно хранить без холодильника / Фото Pexels

Мясо можно обмазать свиным жиром или смальцем. Это может показаться вам странным методом хранения, однако он действительно работает. Дело в том, что жир помогает образовать пленку, которая блокирует проникновение бактерий. После того, как вы смажете мясо, его следует завернуть в ткань или бумагу и по возможности положить в темное прохладное место. Таким методом мясо может храниться в течение 96 часов.

Также вы можете проварить мясо, если хотите продлить срок его хранения. Вам нужно залить водой мясо, добавить туда 5 – 6 ложек соли и варить 3 – 4 минуты. После этого храните мясо в закрытой таре и в темном и прохладном месте.

Также мясо для хранения можно обработать уксусом. Перед этим мясо, конечно же, нужно помыть чистой водой и дать ей стечь. После этого замочите мясо в уксусе и обмотайте хлопчатобумажной тканью.