Сейчас только июнь, а температура за окном и в комнатах уже иногда становится слишком высокой, но использование кондиционеров совсем не способствуют экономии энергии. Поэтому нужно искать другие способы охладить помещение дома. Porady 24 подобрали несколько вариантов, которые могут помочь.

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Уберите солнечные лучи

Первое, что вам нужно сделать – это избежать попадания прямых солнечных лучей в вашу комнату. С этим помогут жалюзи – и белые пластины будут не только элементом декора, но и помогут избежать значительной части жары.

Еще один вариант – это белые шторы из льна. Они могут быть не такими эстетичными, но также хорошо впишутся в любую комнату и помогут защитить ее от солнца.

Снимите ковры

Да, это может показаться странной идеей, однако ковры в помещении не только создают мягкое покрытие для пола, но еще и накапливают пыль и тепло. И без них вы имеете больше шансов насладиться приятной прохладой у себя дома.

Увлажнение комнаты

Это – метод, который уже неоднократно доказывал свою эффективность. И влага снижает температуру на 2 – 3 градуса, но будет ощущаться это даже сильнее. Впрочем, с этим занятием неж стоит быть осторожными, ведь в чрезмерно влажном и теплом помещении может появиться грибок.



Охлаждать комнату летом не очень сложно / Фото Pexels

Замороженные бутылки с водой

Для охлаждения комнаты вы можете использовать обычную воду. Правда, перед использованием ее нужно как следует заморозить. После этого вы можете выставить бутылки с водой по квартире, и они будут совсем немного, но охлаждать ее.

Закройте окна и двери

Это может показаться противоположным к охлаждению квартиры, однако на самом деле днем на улице значительно жарче чем у вас дома. Но это не значит, что проветривать помещение не нужно – просто лучше заниматься этим рано утром или уже вечером.