Зараз лише червень, а температура за вікном та у кімнатах вже іноді стає зависокою, але використання кондиціонерів зовсім не сприяють заощадженню енергії. Тож потрібно шукати інші способи охолодити приміщення вдома. Поради 24 підібрали кілька варіантів, які можуть допомогти.

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Приберіть сонячні промені

Перше, що вам потрібно зробити – це уникнути потрапляння прямих сонячних променів до вашої кімнати. З цим допоможуть жалюзі – і білі пластини будуть не тільки елементом декору, але й допоможуть уникнути значної частини спеки.

Ще один варіант – це білі штори з льону. Вони можуть бути не такими естетичними, але також добре впишуться у будь-яку кімнату та допоможуть захистити її від сонця.

Зніміть килими

Так, це може здатися дивною ідеєю, проте килими у приміщенні не тільки створюють м'яке покриття для підлоги, але ще й накопичують пил та тепло. І без них ви маєте більше шансів насолодитися приємною прохолодою у себе вдома.

Зволоження кімнати

Це – метод, який вже неодноразово доводив свою ефективність. І волога знижує температуру на 2 – 3 градуси, але відчуватиметься це навіть сильніше. Втім, з цим заняттям неж варто бути обережними, адже у надмірно вологому і теплому приміщенні може з'явитися грибок.



Охолоджувати кімнату влітку не дуже складно / Фото Pexels

Заморожені пляшки з водою

Для охолодження кімнати ви можете використати звичайну воду. Щоправда, перед використанням її потрібно як слід заморозити. Після цього ви можете виставити пляшки з водою по квартирі, і вони будуть зовсім трохи, але охолоджувати її.

Закрийте вікна та двері

Це може здатися протилежним до охолодження квартири, проте насправді вдень на вулиці значно жаркіше ніж у вас вдома. Та це не значить, що провітрювати приміщення не потрібно – просто краще займатися цим рано вранці або ж вже ввечері.