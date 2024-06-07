Не всі фрукти потребують низької температури, пишуть Поради 24. Так, багато людей радять тримати яблука чи банани в холодильнику, щоб вони довше зберігали свіжість й не псувалися. Втім не всі фрукти потребують холодильника, деякі навіть краще переносять тепло.

Читайте також Не псуються і не потребують холодильника: які продукти треба мати на випадок відключення світла

Як довго зберігаються фрукти без холодильника

Яблука можуть зберігатися доволі тривалий час без холодильника, авокадо – не більше, ніж 4 – 7 днів. Найменший термін часу зберігаються банани – всього лише 2 – 5 днів.

Оптимальний період для зберігання яблук в холодильнику – 5 тижнів, бананів – 7 днів, цитрусових – 3 тижні, винограду, персику і груші — 5 днів. Ягоди треба тримати в холодильнику не більше 3 днів.



Яблука можуть тривалий час бути без холоду / Фото Pexels

Та загалом щодо фруктів переживати не варто, оскільки їх цілком можна тримати без холодильника. Просто під час вимкнення світла переставте їх в темне та холодне місце. Поміж тим не забувайте, що фрукти та навіть інші продукти можуть стояти в холодильнику ще впродовж 4 годин після вимкнення електроенергії, оскільки за цей час холод все ще триматиметься.

Якщо на вулиці дуже спекотно, а ви переживаєте, щоб все не зіпсувалося, тоді спробуйте зварити компот, зробити джем чи додати у випічку.

Зберігайте в погребі

До прикладу, на постійній основі яблука, груші, сливи чи інші фрукти можна зберігати в погребі. Це темне й холодне місце завжди використовували наші дідусі й бабусі. У підвалі підтримується стала температура, тож фрукти будуть залишатися свіжими якомога довше.

Зберігайте в криниці

Ще один нетрадиційний, але дієвий метод – криниця. Фрукти можна помістити у відро та опустити вниз, попередньо щільно зав’язавши в пакеті, щоб захистити від впливу води.