Как хранить персики дольше: простой способ, чтобы они не портились

Сезон персиков уже совсем не за горами, и несмотря на то, что эти фрукты очень вкусные, хранить их бывает непросто. Но это все же возможно, если знать несколько хитростей.

Недостаточно знать, как выбрать лучшие персики в магазине. Нужно также понять, как лучше всего хранить их дома, чтобы они не испортились еще до того, как вы успеете их съесть.

Интересно Чтобы вас никогда не обманули: 5 способов отличить настоящий мед от подделки

Как хранить спелые персики

Когда персики еще твердые на ощупь и не имеют характерного сладковатого аромата, они еще не совсем спелые, и им нужно еще несколько дней перед тем, как созреть, чтобы они смаковали лучше.

И до этого их нужно как-то хранить дома, поэтому вот несколько действенных советов:

класть их можно на столешницу и хранить при комнатной температуре;

мыть персики заранее не нужно, а класть нужно ножкой вниз;

не стоит класть персики в несколько слоев, ведь они могут помяться;

если вы спешите, можно ускорить процесс созревания простым приемом: персики нужно поместить в пакет и закрыть его. Если же вы хотите съесть их как можно быстрее, к персикам в пакет также можно поместить банан.

А вот когда они уже созрели, лучше съесть персики сразу. Впрочем, иногда случаются ситуации, когда персиков больше, чем вы можете осилить, и тогда их все равно приходится откладывать на потом. В таком случае нужно придерживаться нескольких советов.

Персики можно положить в холодильник на несколько дней, ведь низкая температура замедляет созревание и не дает персикам быстро портиться. Впрочем, если они будут в холодильнике слишком долго, фрукты обезводятся, и это сделает их текстуру хуже.



Персики можно класть в холодильник / Фото Pexels

Как хранить персики долго

Если персиков действительно много, и съесть все вы не успеваете перед тем, как они начнут портиться, лучше всего будет заморозить фрукты. Для этого лучше всего подходят спелые, но еще не мягкие персики.

Их нужно очистить от кожуры и нарезать ломтиками, а затем разложить на противне или тарелке. Когда они немного подморозятся и станут твердыми, можно будет переложить их в пакет.

Так храниться фрукты могут месяцами, и все еще будут оставаться сладкими и слегка кисловатыми.