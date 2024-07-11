Як зберігати персики довше: простий спосіб, щоб вони не псувалися

Сезон персиків вже зовсім не за горами, і попри те, що ці фрукти надзвичайно смачні, зберігати їх буває непросто. Та це все ж можливо, якщо знати кілька хитрощів.

Недостатньо знати, як обрати найкращі персики у крамниці. Потрібно також зрозуміти, як найкраще зберігати їх вдома, аби вони не зіпсувалися ще до того, як ви встигнете їх з'їсти.

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Як зберігати стиглі персики

Коли персики ще тверді на дотик та не мають характерного солодкуватого аромату, вони ще не зовсім стиглі, і їм потрібно ще кілька днів перед тим, як дозріти, аби вони смакували найкраще.

І до цього їх потрібно якось зберігати вдома, тож ось кілька дієвих порад:

класти їх можна на стільницю та зберігати за кімнатної температури;

мити персики заздалегідь не потрібно, а класти потрібно ніжкою вниз;

не варто класти персики у кілька шарів, адже вони можуть пом'ятися;

якщо ви поспішаєте, можна прискорити процес достигання простим прийомом: персики потрібно помістити в пакет та закрити його. Якщо ж ви хочете з'їсти їх якнайшвидше, до персиків у пакет також можна помістити банан.

А ось коли вони вже достигли, краще з'їсти персики одразу. Втім, іноді трапляються ситуації, коли персиків більше, ніж ви можете подужати, тож тоді їх все одно доводиться відкладати на потім. У такому випадку потрібно дотримуватися кількох порад.

Персики можна покласти у холодильник на кілька днів, адже низька температура сповільнює дозрівання та не дає персикам швидко псуватися. Втім, якщо вони будуть в холодильнику надто довго, фрукти зневодняться, і це зробить їхню текстуру гіршою.



Персики можна класти в холодильник / Фото Pexels

Як зберігати персики довго

Якщо персиків і справді багато, і з'їсти всі ви не встигаєте перед тим, як вони почнуть псуватися, найкраще буде заморозити фрукти. Для цього найкраще підходять стиглі, але ще не м'які персики.

Їх потрібно очистити від шкірки та нарізати скибочками, а потім розкласти на деку чи тарілці. Коли вони трохи підморозяться і стануть твердими, можна буде перекласти їх у пакет.

Так зберігатися фрукти можуть місяцями, і все ще залишатимуться солодкими та злегка кислуватими.