Мед деякі люди вважають корисним, та отримати від нього хоч якийсь позитивний вплив, вам потрібно обрати справжній продукт, а не підробку. Але іноді визначити справжність меду буває непросто, тож потрібно звернути увагу на кілька особливих деталей.

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На вигляд

Найкращий мед має бути настільки густим, щоб під час переливання з банки в банку утворював гірку, і їй потрібний час для того, щоб розподілитися. Це відбувається через те, що він містить всього 17 – 20% води, а це консистенція сиропу.

Якщо мед тягнеться тонкою ниточкою, то він якісний. Натомість фальшивий мед буде крапати з ложки та миттєво топитися у масі. До речі, піна на меду – це теж погана ознака.

На дотик та смак

Хороший мед завжди буде злегка дерти горло терпкістю, а кислинка не буде відчуватися, адже це ознака незрілого продукту або ж такого, який вже починає псуватися.

Крапельна натурального меду, якщо розтерти її у пальцях, буде легко наноситися та вбиратися в шкіру. Натомість фальшивий мед буде перетворюватися на крихти на грудочки.

Твердий чи рідкий

Що більше у меду різних корисних речовин, то швидше він починає твердіти. Це може бути неприємно, втім, саме твердість меду доводить, що він натуральний. Обираючи мед, пам'ятайте, що влітку він має бути тільки сиропоподібний, якщо він викачаний цього сезону. Тільки ріпаковий сорт меду з весняного медоноса до серпня вже починає твердіти.



Мед потрібно перевіряти на справжність / Фото Pexels

Шматочок хліба

Про всяк випадок не варто брати у неперевіреного продавця відразу ж велику банку меду, адже він може виявитися неякісним. Набагато краще буде взяти маленьку баночку та вдома провести експеримент. Опустіть шматочок меду в хліб хвилин на 10 – 12, і якщо він розм'як, це означає, що вам продали звичайний сироп.

Перевірка дрібкою крохмалю

Останній спосіб перевірки меду – це посипати крапельку меду дрібкою крохмалю. В ідеалі порошок має залишитися окремим шаром, але якщо він штучно змішаний з цукром, тоді крохмаль точно ввійде з продуктом в реакцію.