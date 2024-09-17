Время для обрезки туй: вот как это сделать и не убить деревья

Туя – это чрезвычайно популярное декоративное дерево, и его очень часто используют в современном озеленении. Но оно, хоть и достаточно неприхотливое, также требует некоторого ухода.

Туя является идеальным выбором и для декора загородных участков, и для того, чтобы украсить городской ландшафт. Но для того, чтобы дерево выглядело по-настоящему ухоженным, оно требует качественной обрезки, пишет Клуб Растений.

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Какие есть виды стрижки туи?

В зависимости от цели обрезки, выделяют два ее основных вида:

Санитарная – уборка сухих и больных веток;

Формирующая – для того, чтобы ограничить рост хвои и придать туе конкретную форму.

Впрочем, стоит отметить, что в большинстве своем туи самостоятельно формируют крону в том или ином виде. Она может быть шарообразной, колоновидной или пирамидальной, и формовочную обрезку нужно проводить в конкретных случаях, частности:

если садоводу не нравится плотность кроны;

если нужно изменить естественную форму на другую.

А вот санитарная обрезка является обязательной частью ухода за деревом. Ее нужно проводить, если вы заметили на туе сухие и пожелтевшие ветви. Часто во время санитарной стрижки удаляют ветви, которые повредили вредители.



Туи нужно вовремя обрезать / Фото Pexels

Как обрезать различные сорта туй

Существует несколько наиболее популярных в Украине сортов, и они имеют свои особенности роста, поэтому для каждого из них есть своя рекомендуемая частота обрезки растения.

Брабант – это сорт, что наращивает примерно 35 сантиметров зеленой сами в год в высоту, и эту тую нужно стричь дважды в год.

– это сорт, что наращивает примерно 35 сантиметров зеленой сами в год в высоту, и эту тую нужно стричь дважды в год. Смарагд – в год наращивает примерно 10 сантиметров в высоту и 5 – в ширину, поэтому одной стрижки в год будет вполне достаточно.

– в год наращивает примерно 10 сантиметров в высоту и 5 – в ширину, поэтому одной стрижки в год будет вполне достаточно. Колумна – сорт вырастает на 12 сантиметров в год, и его также можно стричь всего один раз в год.

– сорт вырастает на 12 сантиметров в год, и его также можно стричь всего один раз в год. Вагнери – ежегодный прирост у этого растения будет примерно 10 сантиметров, поэтому стричь нужно всего раз в год.

Как правильно поливать туи

Потребность в стрижке дерева напрямую зависит от полива, ведь если растение имеет необходимое количество влаги, оно будет расти быстрее. Только что высаженные растения советуют поливать не реже, чем раз в неделю. Не допускайте, чтобы земля под туями пересыхала. Под каждое растение нужно выливать от 10 до 50 литров воды.

После полива не забудьте провести рыхление почвы на глубину от 8 до 10 сантиметров. Для мульчирования можно использовать торф, щепу, компост или измельченную кору.