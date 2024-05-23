Как высевать кукурузу для раннего урожая: основные правила

Кукуруза –это растение,вырастить которое под силу даже любителю. Впрочем, все же есть несколько секретов ее выращивания, которые помогут достичь наилучшего урожая.

В средней климатической зоне Украины обычно сахарную кукурузу начинают выращивать еще даже в начале апреля. Это может быть достаточно рискованный ранний посев, но некоторые огородники все же его используют.

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Когда сажать кукурузу и как это делать

Впрочем, обычно кукурузу высаживают в открытый грунт все же гораздо позже. На юге страны лучше закончить с посадками к середине июля, а на севере – в конце июня.

Для посадки семена кладут во влажную почву, притаптывают ямку, чтобы был контакт, и этого достаточно. Иначе вы можете смыть некоторые вещества и препараты, которыми уже обработаны семена, и это также повлияет на рост вашей кукурузы.

Если же ваши семена ничем не обработаны, можно прибегнуть к замачиванию. Так вы получите определенную влагу, но главное здесь – не передержать семена в воде, ведь кукуруза очень хорошо ее впитывает. И если вы собираетесь высевать ее утром, тогда вечером залейте кукурузу тепленькой водой, и этого будет достаточно.



Кукурузу нужно вовремя высадить / Фото Pexels

Главное, запомните, что любые растворы нужно применять взвешенно и умеренно, ведь они могут принести не только преимущества вашему растению, но и помешать его росту, если использовать их неправильно.

Особенность семян кукурузы заключается в том, что они должны иметь очень плотный контакт с влажной почвой, и кукуруза – это та культура, которая не любит пустот. В таком случае семена начнут отставать в развитии, и биохимические процессы будут проходить не так активно.

Лучше всего высевать семена на 2 – 3 сантиметра в глубину, и тогда кукуруза быстро прорастет, и вы увидите первые всходы уже на 5 – 7 день.