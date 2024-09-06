7 секретов гостиничных горничных: ваш дом будет блестеть чистотой за полчаса

Если вам приходилось проводить ночь в отеле, тогда вы точно замечали, что в номерах всегда идеально чисто. Впрочем, у горничных нет слишком много времени, чтобы там убирать, но они все же как-то достигают невероятного результата.

Впечатление от даже замечательного отеля может испортить даже один чужой волос в ванной. Но безупречная чистота – это именно то, что создает значительную часть репутации отеля, и горничные знают, как ее поддерживать. Несколько их техник, безусловно, можете позаимствовать и вы.

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Прежде всего – кровать

Идеально застеленная кровать уже производит впечатление чистой комнаты, поэтому за нее нужно взяться прежде всего. Убедитесь, что простыни и одеяло натянуты, как струна – достичь этого можно с помощью техники госпитальных уголков.

Вот как это сделать:

расстелите простыню и заправьте ее под матрас спереди. Излишки на углах кровати нужно растянуть в незаправленную сторону на 90 градусов;

пальцем проведите воображаемую линию под углом в 45 градусов к вертикальному ребру матраса, а после этого сложите уголок по линии и заправьте оба слоя под матрас;

обязательно расправьте складки и повторите действия с другими уголками.

Важно! Чтобы на матрасе не было провалов, раз в квартал их переворачивают и перекручивают, и вы можете начать делать то же самое.



Кровать нужно застилать сразу же / Фото Pexels

Используйте старые зубные щетки

В арсенале любой горничной вы точно найдете зубные щетки. Они помогают вычистить все сложные загрязнения, убрать волосы из раковины, ржавчину за краном и тому подобное. Очень часто впечатление от помещения портят именно такие незаметные на первый взгляд и вроде бы маленькие загрязнения, поэтому от них нужно избавиться. И это точно не займет так много времени, как вы, возможно, опасаетесь.

Не забывайте про очищение полотенцем

Возможно, вы об этом не задумываетесь, но пыль собирается даже на вертикальных поверхностях, и особенно на текстиле. Поэтому для того, чтобы избавиться от пыли, что постоянно летает по комнате, нужно еженедельно протирать полотенцем шторы, чтобы убирать с них пылинки.

Правильно пылесосьте

В детстве вас, скорее всего, приучили пылесосить с самого дальнего угла комнаты и до выхода, однако это не лучшая стратегия. Прежде всего вам нужно пройтись по всем местам, которые являются особенно загрязненными. И только после этого начинайте пылесосить, как привыкли. Так вы пройдетесь по самым ходовым местам дважды, и они будут чище.

Используйте салфетки из микрофибры

Секрет идеальной уборки пыли заключается в правильно подобранной тряпке. Вам следует избегать использования полиэстера или махровой ткани. Вместо этого пользуйтесь микрофиброй – она будет лучшим вариантом, который может удалить почти всю пыль.

Ванну убирайте последней

Профессиональные горничные всегда оставляют ванну на самый конец. Так вы сведете к минимуму использование бактерий. Кроме того, вам нужно пользоваться раковиной во время всей уборки, поэтому это имеет смысл очищать ее последней.

Не забывайте мыть стены в ванной комнате

На них можно смело использовать не только воду, но и моющие средства. Опрыскайте стены и оставьте их так на несколько минут, а после этого качественно смойте водой.