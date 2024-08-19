Ацетон не только для снятия лака: как он может помочь в уборке

Мы привыкли использовать жидкость для снятия лака исключительно для ногтей, хотя оказывается, что жидкость можно использовать в быту.

Да, ацетон имеет несколько неприятный аромат, но он действительно может помочь избавиться от нескольких вещей, которые часто встречаются в повседневной жизни.

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Снимает краску со стекла

Если во время покраски окон краской краской запятналось стекло – не проблема. Средство для снятия лака может помочь очистить его. Просто нанесите ацетон на спонжик и протрите окрашенное место.

Удаляет пятна и царапины на полу

Средство для снятия лака не очень рекомендуют применять на деревянном полу, однако ацетон можно применить для удаления царапин, потертостей с кафеля, винила или ламината. Также хорошо выводятся царапины с зеркал.

Выводит пятна от чая и кофе

На столешницах могут остаться пятна от чашек с кофе или чаем. Чтобы очистить поверхность – нанесите жидкость на пятно и протрите участки ватным диском.

Очищает ванну от пятен и налета

Ацетон может помочь удалить стойкие пятна в ванной или душе. Для этого надо смочить тряпку ацетоном и хорошо протереть запятнанные места. Чтобы избежать токсичных испарений – помещение надо проветрить.



Ацетон удаляет налет с ванной / Фото Pexels

Удаляет потертости на коже

Если на кожаных аксессуарах есть царапины или потертости – аккуратно промокните их смоченным в ацетоне ватным диском. Впрочем работайте с вещами довольно аккуратно, чтобы не испортить материал.

Удаляет наклейки и этикетки

Часто наклейку невозможно полностью оторвать. Если так произойдет, то воспользуйтесь жидкостью для снятия лака.