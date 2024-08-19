Оказывается, свежесть продуктов напрямую зависит от того, как именно и где мы их держим в холодильнике. Не стоит хаотично раскладывать овощи, фрукты или мясо. Для каждого вида продуктов есть свое место, а неправильное хранение ускорит их порчу даже в холодном месте.

Обратите внимание Как хранить сушку из фруктов, чтобы не завелась моль: 3 полезных способа

Хранение продуктов без крышки

Часто мы храним продукты в контейнере, не накрывая их крышкой, потому что думаем, что в закрытой герметичной емкости они быстрее испортятся, но это далеко не так. Незакрытые продукты приведут к распространению микроорганизмов, а пища начнет впитывать запахи различных продуктов с полок, поэтому это плохо повлияет на ее вкус.

Кроме того, продукты даже могут получить морозные ожоги в морозилке. Поэтому используйте герметичные контейнеры с крышкой, а если их нет и вы держите пищу в тарелке – накройте полиэтиленовой пленкой или вощеными салфетками.

Размещение яиц в дверце

Специалисты говорят, что хранение яиц в дверце холодильника является опасным. Из-за постоянного открывания и закрывания, температура в дверце постоянно меняется, а это приводит к быстрому размножению бактерий, поэтому яйца могут быть заражены сальмонеллой. Лучше всего их хранить в самой холодной части холодильника.

Охлаждение мокрых фруктов и овощей

Не стоит мыть фрукты и овощи после покупки и ставить их в холодильник. Влага только усилит развитие бактерий и плесени. Поэтому лучше оставить их не мытыми, а промывать водой уже непосредственно перед приготовлением или употреблением.



Нельзя мыть продукты перед тем, как ставить их в холодильник / Фото Pexels

Долгое хранение остатков пищи

Иногда остатки пищи жалко выбрасывать, поскольку нам кажется, что они еще понадобятся нам для приготовления пищи. Но дело в том, что через несколько дней на этих остатках растет количество микроорганизмов, которое даже может привести к пищевому отравлению. Если остатки хранятся более 2 дней – просто выбросьте их ради собственного здоровья.

Отсутствие маркировки

Да, основном продукты в контейнерах маркируют в ресторанах, но и дома такой лайфхак совсем не помешает. Таким образом вы будете хорошо видеть, каких продуктов следует избегать, а какие еще можно смело добавлять в пищу. Маркируйте супы или другие блюда в кастрюлях для удобства.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Неправильное расположение продуктов

Запомните, что сырую рыбу и мясо надо хранить на нижней полке холодильника, чтобы избежать заражения от других продуктов. Если же они хранятся над готовыми блюдами, то их запах может перейти на рыбу или мясо.