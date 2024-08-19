Оказывается, свежесть продуктов напрямую зависит от того, как именно и где мы их держим в холодильнике. Не стоит хаотично раскладывать овощи, фрукты или мясо. Для каждого вида продуктов есть свое место, а неправильное хранение ускорит их порчу даже в холодном месте.
Обратите внимание Как хранить сушку из фруктов, чтобы не завелась моль: 3 полезных способа
Хранение продуктов без крышки
Часто мы храним продукты в контейнере, не накрывая их крышкой, потому что думаем, что в закрытой герметичной емкости они быстрее испортятся, но это далеко не так. Незакрытые продукты приведут к распространению микроорганизмов, а пища начнет впитывать запахи различных продуктов с полок, поэтому это плохо повлияет на ее вкус.
Кроме того, продукты даже могут получить морозные ожоги в морозилке. Поэтому используйте герметичные контейнеры с крышкой, а если их нет и вы держите пищу в тарелке – накройте полиэтиленовой пленкой или вощеными салфетками.
Размещение яиц в дверце
Специалисты говорят, что хранение яиц в дверце холодильника является опасным. Из-за постоянного открывания и закрывания, температура в дверце постоянно меняется, а это приводит к быстрому размножению бактерий, поэтому яйца могут быть заражены сальмонеллой. Лучше всего их хранить в самой холодной части холодильника.
Охлаждение мокрых фруктов и овощей
Не стоит мыть фрукты и овощи после покупки и ставить их в холодильник. Влага только усилит развитие бактерий и плесени. Поэтому лучше оставить их не мытыми, а промывать водой уже непосредственно перед приготовлением или употреблением.
Нельзя мыть продукты перед тем, как ставить их в холодильник / Фото Pexels
Долгое хранение остатков пищи
Иногда остатки пищи жалко выбрасывать, поскольку нам кажется, что они еще понадобятся нам для приготовления пищи. Но дело в том, что через несколько дней на этих остатках растет количество микроорганизмов, которое даже может привести к пищевому отравлению. Если остатки хранятся более 2 дней – просто выбросьте их ради собственного здоровья.
Отсутствие маркировки
Да, основном продукты в контейнерах маркируют в ресторанах, но и дома такой лайфхак совсем не помешает. Таким образом вы будете хорошо видеть, каких продуктов следует избегать, а какие еще можно смело добавлять в пищу. Маркируйте супы или другие блюда в кастрюлях для удобства.
Неправильное расположение продуктов
Запомните, что сырую рыбу и мясо надо хранить на нижней полке холодильника, чтобы избежать заражения от других продуктов. Если же они хранятся над готовыми блюдами, то их запах может перейти на рыбу или мясо.