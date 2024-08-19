Виявляється, свіжість продуктів напряму залежить від того, як саме та де ми їх тримаємо у холодильнику. Не варто хаотично розкладати овочі, фрукти чи м’ясо. Для кожного виду продуктів є своє місце, а неправильне зберігання пришвидшить їхнє псування навіть в холодному місці.

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Зберігання продуктів без кришки

Часто ми зберігаємо продукти у контейнері, не накриваючи їх кришкою, бо думаємо, що у закритій герметичній ємності вони швидше зіпсуються, але це далеко не так. Незакриті продукти призведуть до поширення мікроорганізмів, а їжа почне вбирати запахи різних продуктів з полиць, тож це погано вплине на її смак.

Окрім того, продукти навіть можуть отримати морозні опіки в морозилці. Тому використовуйте герметичні контейнери з кришкою, а якщо їх немає і ви тримаєте їжу в тарілці – накрийте поліетиленовою плівкою чи вощеними серветками.

Розміщення яєць у дверцятах

Фахівці кажуть, що зберігання яєць у дверцятах холодильника є небезпечним. Через постійне відкривання та закривання, температура у дверцятах постійно змінюється, а це призводить до швидкого розмноження бактерій, тож яйця можуть бути заражені сальмонелою. Найкраще їх зберігати в найхолоднішій частині холодильника.

Охолодження мокрих фруктів та овочів

Не варто мити фрукти та овочі після купівлі та ставити їх у холодильник. Волога лише посилить розвиток бактерій та цвілі. Тому краще залишити їх не митими, а промивати водою вже безпосередньо перед приготуванням чи вживанням.



Не можна мити продукти перед тим, як ставити їх у холодильник / Фото Pexels

Довге зберігання залишків їжі

Часом залишки їжі шкода викидати, оскільки нам здається, що вони ще знадобляться нам для приготування їжі. Та річ у тому, що через кілька днів на цих задишках зростає кількість мікроорганізмів, яке навіть може призвести до харчового отруєння. Якщо залишки зберігаються понад 2 дні – просто викиньте їх заради власного здоров’я.

Відсутність маркування

Так, здебільшого продукти в контейнерах маркують у ресторанах, але й вдома такий лайфхак зовсім не завадить. Таким чином ви будете добре бачити, яких продуктів варто уникати, а які ще можна сміливо додавати в їжу. Маркуйте супи чи інші страви у каструлях для зручності.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Неправильне розташування продуктів

Запам’ятайте, що сиру рибу та м’ясо треба зберігати на нижній полиці холодильника, щоб уникнути зараження від інших продуктів. Якщо ж вони зберігаються над готовими стравами, то їхній запах може перейти на рибу чи м’ясо.