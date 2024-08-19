Виявляється, свіжість продуктів напряму залежить від того, як саме та де ми їх тримаємо у холодильнику. Не варто хаотично розкладати овочі, фрукти чи м’ясо. Для кожного виду продуктів є своє місце, а неправильне зберігання пришвидшить їхнє псування навіть в холодному місці.
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Зберігання продуктів без кришки
Часто ми зберігаємо продукти у контейнері, не накриваючи їх кришкою, бо думаємо, що у закритій герметичній ємності вони швидше зіпсуються, але це далеко не так. Незакриті продукти призведуть до поширення мікроорганізмів, а їжа почне вбирати запахи різних продуктів з полиць, тож це погано вплине на її смак.
Окрім того, продукти навіть можуть отримати морозні опіки в морозилці. Тому використовуйте герметичні контейнери з кришкою, а якщо їх немає і ви тримаєте їжу в тарілці – накрийте поліетиленовою плівкою чи вощеними серветками.
Розміщення яєць у дверцятах
Фахівці кажуть, що зберігання яєць у дверцятах холодильника є небезпечним. Через постійне відкривання та закривання, температура у дверцятах постійно змінюється, а це призводить до швидкого розмноження бактерій, тож яйця можуть бути заражені сальмонелою. Найкраще їх зберігати в найхолоднішій частині холодильника.
Охолодження мокрих фруктів та овочів
Не варто мити фрукти та овочі після купівлі та ставити їх у холодильник. Волога лише посилить розвиток бактерій та цвілі. Тому краще залишити їх не митими, а промивати водою вже безпосередньо перед приготуванням чи вживанням.
Не можна мити продукти перед тим, як ставити їх у холодильник / Фото Pexels
Довге зберігання залишків їжі
Часом залишки їжі шкода викидати, оскільки нам здається, що вони ще знадобляться нам для приготування їжі. Та річ у тому, що через кілька днів на цих задишках зростає кількість мікроорганізмів, яке навіть може призвести до харчового отруєння. Якщо залишки зберігаються понад 2 дні – просто викиньте їх заради власного здоров’я.
Відсутність маркування
Так, здебільшого продукти в контейнерах маркують у ресторанах, але й вдома такий лайфхак зовсім не завадить. Таким чином ви будете добре бачити, яких продуктів варто уникати, а які ще можна сміливо додавати в їжу. Маркуйте супи чи інші страви у каструлях для зручності.
Неправильне розташування продуктів
Запам’ятайте, що сиру рибу та м’ясо треба зберігати на нижній полиці холодильника, щоб уникнути зараження від інших продуктів. Якщо ж вони зберігаються над готовими стравами, то їхній запах може перейти на рибу чи м’ясо.