Міль, хоч і зовсім невелика, може принести дуже багато шкоди вашим продуктам. А яке розчарування зрозуміти, що ціла заготовка сушки зіпсована через те, що там поселилися метелики та личинки.

Цікаво Ці 5 продуктів псуються найшвидше: ось як зберігати їх довше

Як захистити сушку від молі

Лялечки молі можуть легко опинитися у вашому домі, а потім оселитися у фруктах, які ви готуєте до сушіння. А через те, що надалі сушка зазвичай зберігається у теплому та темному місці – це практично ідеальні умови для розвитку молі.

Але для того, щоб міль і справді не завелася у яблуках, спершу потрібно перевірити якість сушки. Переберіть її та видаліть усе, що викликає підозри. А для профілактики перед тривалим зберіганням можна ще просушити у духовці за температури 60 – 80 градусів. Робити це потрібно протягом пів години.

Для того, щоб зберігати сухофрукти, потрібно використовувати скляні місткості, які можна герметично закрити. Засипте сушку, а зверху покладіть паперову серветку, що вбиратиме вологу.

Фрукти потрібно покласти у темне сухе місце, куди сонячні промені не проникатимуть, і найкраще для цього підійде шафа чи комора. А для того, щоб бути впевненими у тому, що сушка не заражена – її потрібно час від часу перевіряти. Якщо ж помітите, що вона починає трохи липнути до рук – можна знову трохи підсушити у духовці.



Сушку потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Зайву вологу також можна прибрати завдяки солі – потрібно поставити місткість з нею поряд із сушкою, і вона вбиратиме усю воду.

А для профілактики зараження личинками потрібно протирати полиці, на яких зберігаються сухофрукти, оцтовим розчином. Розводити з водою потрібно у пропорції 1:3.

А ось і три засоби, які допоможуть врятувати сушку від молі.