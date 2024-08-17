Міль, хоч і зовсім невелика, може принести дуже багато шкоди вашим продуктам. А яке розчарування зрозуміти, що ціла заготовка сушки зіпсована через те, що там поселилися метелики та личинки.
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Як захистити сушку від молі
Лялечки молі можуть легко опинитися у вашому домі, а потім оселитися у фруктах, які ви готуєте до сушіння. А через те, що надалі сушка зазвичай зберігається у теплому та темному місці – це практично ідеальні умови для розвитку молі.
Але для того, щоб міль і справді не завелася у яблуках, спершу потрібно перевірити якість сушки. Переберіть її та видаліть усе, що викликає підозри. А для профілактики перед тривалим зберіганням можна ще просушити у духовці за температури 60 – 80 градусів. Робити це потрібно протягом пів години.
Для того, щоб зберігати сухофрукти, потрібно використовувати скляні місткості, які можна герметично закрити. Засипте сушку, а зверху покладіть паперову серветку, що вбиратиме вологу.
Фрукти потрібно покласти у темне сухе місце, куди сонячні промені не проникатимуть, і найкраще для цього підійде шафа чи комора. А для того, щоб бути впевненими у тому, що сушка не заражена – її потрібно час від часу перевіряти. Якщо ж помітите, що вона починає трохи липнути до рук – можна знову трохи підсушити у духовці.
Сушку потрібно правильно зберігати / Фото Pexels
Зайву вологу також можна прибрати завдяки солі – потрібно поставити місткість з нею поряд із сушкою, і вона вбиратиме усю воду.
А для профілактики зараження личинками потрібно протирати полиці, на яких зберігаються сухофрукти, оцтовим розчином. Розводити з водою потрібно у пропорції 1:3.
А ось і три засоби, які допоможуть врятувати сушку від молі.
- Лаванда. Пучки рослини можна розкласти на полицях, де зберігаєте сушку, і вона буде відлякувати міль.
- Цитрусові. Для відлякування шкідників знадобиться шкірка фруктів, яку варто насипати поряд із сушкою. Та шкірки для якісного ефекту потрібно періодично замінювати на свіжі.
- М'ята. В банки з яблуками можна покласти гілочку м'яти. Міль дуже не любить цей запах, тож навіть близько не підлетить.