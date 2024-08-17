Миль, хоть и совсем небольшая, может принести очень много вреда вашим продуктам. А какое разочарование понять, что целая заготовка сушки испорчена из-за того, что там поселились бабочки и личинки.

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Как защитить сушку от моли

Куколки моли могут легко оказаться в вашем доме, а затем поселиться во фруктах, которые вы готовите к сушке. А из-за того, что в дальнейшем сушка обычно хранится в теплом и темном месте – это практически идеальные условия для развития моли.

Но для того, чтобы моль действительно не завелась в яблоках, сначала нужно проверить качество сушки. Переберите ее и удалите все, что вызывает подозрения. А для профилактики перед длительным хранением можно еще просушить в духовке при температуре 60 – 80 градусов. Делать это нужно в течение получаса.

Для того, чтобы хранить сухофрукты, нужно использовать стеклянные емкости, которые можно герметично закрыть. Засыпьте сушку, а сверху положите бумажную салфетку, что будет впитывать влагу.

Фрукты нужно положить в темное сухое место, куда солнечные лучи не будут проникать, и лучше всего для этого подойдет шкаф или кладовка. А для того, чтобы быть уверенными в том, что сушка не заражена – ее нужно время от времени проверять. Если же заметите, что она начинает немного липнуть к рукам – можно снова немного подсушить в духовке.



Сушку нужно правильно хранить / Фото Pexels

Лишнюю влагу можно убрать благодаря соли – нужно поставить емкость с ней рядом с сушкой, и она будет впитывать всю воду.

А для профилактики заражения личинками нужно протирать полки, на которых хранятся сухофрукты, уксусным раствором. Разводить с водой нужно в пропорции 1:3.

А вот и три средства, которые помогут спасти сушку от моли.