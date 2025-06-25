Дім має бути вашою фортецею та місцем для релаксу і відпочинку – і дуже важко досягти цього стану, коли навколо брудно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та прибирання всього кількох місць щодня може позитивно вплинути не тільки стан вашої квартири, але й на фізичний та емоційний стан.

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Стільниці

Поверхні для приготування їжі – це місце, що ви маєте протирати щодня, і навіть по кілька разів, адже вони надзвичайно швидко забруднюються. Окрім того, витирання розлитої рідини чи випадкового бруду та бризок на мікрохвильовій печі, плиті чи обідньому столі – це та проста, швидка дія, що може кардинально змінити вигляд вашої кухні.

Що довше ви залишатимете бруд на стільницях, то складніше буде його прибрати, тож затягувати з цим точно не варто.

Плита

Поки ви ще на кухні, обов'язково протріть поверхні, на яких ви смажили, варили чи запікали їжу. Бризки жиру, розлита рідина та залишки їжі можуть видаватися не дуже помітними на початку, та наприкінці тижня відчистити їх буде значно складніше, якщо не прибирати потрохи щодня.



Плиту потрібно протирати щодня / Фото Pexels

Двері душової кабінки чи шторка

Бризки від шампуню та гелю для душу, крем для гоління, вода, що стікає – все це може змусити вашу душову кабіну виглядати безладною та брудною. І хороша новина полягає у тому, що на протирання душової кабінки вам доведеться витратити всього кілька секунд.

Якщо у вашому душі є скло, використання невеликої швабри чи ганчірки після кожного прийняття душу допоможе звести забруднення до мінімуму. Окрім того, не завадить також протирати й нижню частину шторки для душу – саме там накопичується мильний наліт.

Сидіння для унітаза

Ви можете чистити туалет кожного тижня, та експерти з прибирання радять протирати сидіння унітаза зверху і знизу щодня. У ванній кімнаті, якою користуються багато людей, щоденне протирання сидіння допомагає підтримувати його справді чистим.

До речі, раніше ми вже розповідали, що можна залити в унітаз, аби не довелося його чистити – через цей натуральний засіб увесь бруд відпаде сам.



Сидіння унітаза швидко брудниться / Фото Pexels

Раковина у ванній кімнаті

Незалежно від того, чи ви маєте п'ятиетапний догляд за шкірою, чи тільки швидко вмиваєтеся вранці, раковина у ванній може досить швидко забруднюватися: на неї потрапляють залишки мила, зубної пасти, волосся тощо. Тож щоденне швидке протирання дозволить підтримувати чистоту.

Зони домашніх улюбленців

Дуже рідко улюблені місця вашої кішки чи собаки залишаються чистими – а це значить, що прибирання там потрібно проводити щодня. Протирайте миски з їжею та водою, а також підлогу навколо місць, де вони їдять.

Якщо у вашому домі кішка, потрібно пилососити навколо її лотка, або ж придбати спеціальний килимок.