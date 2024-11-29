Не только для снятия лака: 5 неожиданных применений ацетона

Обычно ацетон держат только с одной целью - снимать лак с ногтей, когда вы решаете обновить маникюр. Вот только на самом деле жидкость для снятия лака может оказаться гораздо более полезной.

Жидкость для снятия лака можно найти, вероятно, практически в каждом доме. Но она полезнее, чем вы даже можете представить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lifehacker.

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Удалите расплавленный пластик

Когда-нибудь вы оставляли случайно пластиковую лопатку слишком близко к разогретой плите? Если ответ да, тогда вы точно знаете, насколько непросто удалить остатки расплавленного пластика с поверхности.

К счастью, одно средство может здесь легко помочь, и это – ацетон. Он поможет справиться с этим загрязнением, и для этого нужно только нанести немного средства на края пластика и подождать, пока он не отпадет.

Удалите наклейки и ценники

Если вы хотите очистить бутылку от вина, контейнер или банку, остатки клея могут буди очень неприятными, но избавиться от них обычно непросто. И ацетон является растворителем, и он легко справится с этой задачей. Но вам все же стоит быть осторожными, и сначала используйте средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит материал.

Сотрите перманентный маркер и чернила

Вы можете использовать ацетон для того, чтобы удалить пятна от чернил и перманентных маркеров. Для этого нужно смочить ватный диск или тряпку небольшим количеством ацетона, а сразу же после этого промокнуть пятно.

Для больших пятен придется повторить трюк несколько раз, заменив ватный шарик на свежий, чтобы избежать повторного загрязнения поверхности.



Маркер можно смыть ацетоном / Фото Pexels

Удалите суперклей

Возможно, вы случайно разлили суперклей и теперь не можете отчистить его от пальцев? Что ж, решение есть – используйте немного ацетона. Но с этим методом стоит быть осторожными, когда речь идет о вашей коже.

Снимите краску со стекла

Для этого нужно воспользоваться тряпкой, смоченной в жидкости для снятия лака. Так вы сможете удалить даже самые старые загрязнения со стекла. И если вы во время ремонта немного замазали окна, исправить ситуацию можно будет очень быстро и просто.