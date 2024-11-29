Не тільки для зняття лаку: 5 несподіваних застосувань ацетону

Зазвичай ацетон тримають тільки з однією метою – знімати лак з нігтів, коли ви вирішуєте оновити манікюр. Ось тільки насправді рідина для зняття лаку може виявитися набагато більш корисною.

Рідину для зняття лаку можна знайти, певно, практично у кожному будинку. Але вона корисніша, ніж ви навіть можете уявити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lifehacker.

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Видаліть розплавлений пластик

Чи коли-небудь ви залишали випадково пластикову лопатку надто близько до розігрітої плити? Якщо відповідь так, тоді ви точно знаєте, наскільки непросто видалити залишки розплавленого пластику з поверхні.

На щастя, один засіб може тут легко зарадити, і це – ацетон. Він допоможе впоратися із цим забрудненням, і для цього потрібно тільки нанести трохи засобу на краї пластику та почекати, поки він не відпаде.

Видаліть наклейки та цінники

Якщо ви хочете очистити пляшку від вина, контейнер чи банку, залишки клею можуть буди дуже неприємними, але позбутися їх зазвичай непросто. Та ацетон є розчинником, і він легко впорається з цим завданням. Та вам все ж варто бути обережними, і спершу використайте засіб на непомітній ділянці, аби переконатися, що він не пошкодить матеріал.

Зітріть перманентний маркер і чорнило

Ви можете використати ацетон для того, щоб видалити плями від чорнила та перманентних маркерів. Для цього потрібно змочити ватний диск чи ганчірку невеликою кількістю ацетону, а відразу ж після цього промокнути пляму.

Для більших плям доведеться повторити трюк кілька разів, замінивши ватну кульку на свіжу, аби уникнути повторного забруднення поверхні.



Маркер можна змити ацетоном / Фото Pexels

Видаліть суперклей

Можливо, ви випадково розлили суперклей і тепер не можете відчистити його від пальців? Що ж, рішення є – використайте трохи ацетону. Але з цим методом варто бути обережними, коли мовиться про вашу шкіру.

Зніміть фарбу зі скла

Для цього потрібно скористатися ганчіркою, змоченою у рідині для зняття лаку. Так ви зможете видалити навіть найстаріші забруднення зі скла. І якщо ви під час ремонту трохи замастили вікна, виправити ситуацію можна буде дуже швидко і просто.