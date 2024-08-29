Не выбрасывайте ботву от помидоров: вот 5 способов ее использовать

Все, что растет на вашем огороде, на самом деле можно использовать, даже если вы пока не знаете, как. И ботва от помидоров – вовсе не исключение.

Если после сбора урожая помидоров на вашем огороде осталось немало ботвы этих растений, не спешите от нее избавляться. На самом деле она может оказаться изрядно полезной.

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Война с вредителями

Если на вашем огороде есть засилье вредителей, тогда ботва помидоров – это именно то, что надо. Оказывается, большинство неприятных насекомых ненавидят соланин – ядовитое соединение, содержащееся в томатной ботве.

Вам понадобится 4 килограмма ботвы, которую нужно будет измельчить и залить ведром теплой воды. После этого настаивайте раствор примерно 4 часа, поставьте на плиту и прокипятите на небольшом огне под крышкой где-то полчаса.

Затем процедите отвар, разбавьте водой в пропорции 1:4 и добавьте 40 – 50 граммов мыла. Этим раствором можно опрыскать пораженные участки любой культуры.

Удобрение

Из ботвы вы также можете изготовить достаточно простое жидкое зеленое удобрение. Оно точно будет полезно для ваших растений на огороде, поэтому наполните ботвой и сорняками бочку на 2/3 и залейте все это водой. Накройте емкость пленкой и сделайте несколько отверстий для газообмена.

Через неделю литр этой смеси разводите в ведре воды и подкармливайте растения под корень.

Пепел

Вы могли об этом не знать, однако пепел, полученный после сожжения томатной ботвы, может быть настоящим сокровищем, что можно использовать для подкормки культурных растений. И вам нужно только немного подождать, пока кусты высохнут, а после этого вы можете их смело жечь.



Ботву можно превратить в пепел / Фото Pexels

Мульча

Если вы хотите мульчировать свои растения, тогда вы можете использовать для этого именно ботву помидоров. Такой способ очень простой, но чрезвычайно эффективный и результативный.

Компост

Помидорную ботву можно использовать также и для изготовления компоста. Но перед тем, как прибегать к этому методу, вы должны учесть, что она разлагается достаточно долго. Поэтому перед тем, как добавлять ее в яму, не забудьте измельчить зелень и полить специальными препаратами, чтобы ускорить перегнивание.