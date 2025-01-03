Черный чай используют в быту: лайфхаки, которые удивят многих

Чай мы употребляем как напиток в любое время, впрочем некоторые специалисты говорят, что его можно применять еще и в бытовых целях. Чайные пакетики или чайные листья могут поразить своими вспомогательными свойствами в домашних условиях.

Чай является одним из самых популярных напитков в мире, пишет 24 Канал. Но кроме употребления его как напитка, он имеет еще множество эффективных способов использования.

Интересно Как разморозить мясо за 10 минут: лайфхак, который взорвал тикток

Ароматизация для дома

Заварите несколько пакетиков чая с ломтиками апельсина и свежего имбиря или соедините чай с мятой, розмарином и ломтиками лимона. Все грейте в небольшой кастрюле, которая моментально наполнит дом после закипания ароматом. Когда аромат перестанет ощущаться, содержимое с чаем и добавками можно подогреть еще несколько раз.

Удаление запаха из обуви

Сухие листья в чайных пакетиках хорошо абсорбирует влагу и запах, поэтому его можно класть в сапоги на ночь, чтобы утром получить сухую обувь, которая будет хорошо пахнуть.

Освежитель для холодильника

Сухие пакетики чая прекрасно поглощают неприятные запахи из холодильника. Поставьте несколько пакетиков в холодильник, чтобы поддерживать его свежим и чистым.



Чайные пакетики можно использовать для устранения плохих запахов из холодильника / Фото Pexels

Компост для растений

Сажая растение в горшке, поставьте на дно дренаж, тогда слой листьев чая, а сверху – почву. Пока корни растения дорастут до чайной прослойки, листья уже перегниют. Таким образом вазон получит все необходимые полезные вещества, которые нужны для роста.

Тоник для лица

Приготовить тоник для лица можно дома самостоятельно. Для этого нужно смешать 3 столовые ложки чая с несколькими каплями свежего лимонного сока. Хранить раствор в холодильнике можно несколько дней. Он прекрасно выводит прыщи, если его наносить точечно. Если же у вас сухая кожа лица, тогда добавьте еще столовую ложку масла жожоба или авокадо.

Маринад для мяса

Кулинары нашли отличный способ сделать блюдо более нежным с помощью чая. Нужно 3 столовые ложки сухого чая заварить на 300 миллилитров воды. Заварку отцедите, тогда добавьте привычные специи и положите мясо в этот маринад на 2 часа.