6 гениальных трюков с фольгой, о которых вы не знали: помогут в быту

Алюминиевую фольгу мы привыкли использовать для кухонных нужд в приготовлении пищи, впрочем хозяйки нашли еще много других применений, которые пригодятся в быту. Фольга настолько универсальна, что вы точно можете удивиться.

Чтобы облегчить быт, советуем узнать несколько интересных лайфхаков, которые большинство могли и не знать пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости".

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Возвращение блеска смесителям

Кухонные смесители и душевые насадки со временем теряют блеск. Если они покрылись известковым налетом, тогда стоит воспользоваться смоченным в воде кусочком фольги для их очистки. Далее надо лишь сполоснуть смеситель водой и насухо вытереть, чтобы он снова засиял чистотой.

Герметичное закрытие

Чтобы упаковки были герметично закрытыми, нужно расправить края и обернуть их фольгой. Такой трюк поможет сохранить продукты свежими и сухими.

Альтернатива пароварке

Если у вас нет пароварки, тогда вам понадобится фольга и сковородка. Сделайте из фольги несколько шариков и положите на дно сковородки, а сверху поставьте тарелку. Можете включать плиту и начинать готовить еду на пару, при этом закрыв сковородку крышкой.



Фольга помогает в быту / Фото Pexels

Очистка серебряных украшений

Фольга – замечательный помощник для очистки украшений из серебра. Фольгу надо поставить на дно глубокой тарелки, а сверху выложить украшения. Насыпьте на серебро ложку соды и засыпьте все кипятком, а через 10 минут почистите все мягкой щеткой. Высушите украшения салфеткой и отполируйте мягкой тканью.

Усиление сигнала Wi-Fi

Чтобы улучшить сигнал Wi-Fi, нужна обычная фольга. Оберните кусок картона фольгой и разместите конструкцию так, чтобы фольга направляла сигнал в нужную зону. Такой лайфхак поможет улучшить покрытие и мощность сигнала.

Мытье духовки

Чтобы отмыть духовки и решетки, нанесите на загрязненные поверхности чистящее средство и оставьте на некоторое время, чтобы грязь размягчилась, а потом смочите фольгу в воде, сделайте из нее шарик и начните чистить. Хозяйки говорят, что такой метод избавит от жирных наслоений очень легко.