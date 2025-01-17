Из-за большого накопления вещей и относительно маленького размера комнаты кухня может легко составлять впечатление тесной и загроможденной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, всего несколько решений по полу могут полностью изменить визуальное восприятие пространства и добавить в вашу кухню больше воздуха и места.

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Светлый пол

Один из самыхйкращих способов создать иллюзию большего пространства на кухне – это выбирать светлый пол, который сможет отражать и естественный, и искусственный свет. И независимо от того, или ваш пол сделан из плитки, или из дерева, стоит сосредоточиться на светлых оттенках – например, выбеленного дерева, песчано-бежевом или мягком сером.

Эти варианты помогут осветлить пространство и сделать его более воздушным. Кроме того, лучше выбирать матовое покрытие, чтобы избежать переполнения пространства глянцем.

Масштаб

Если вы хотите создать иллюзию большой кухни, тогда обязательно нужно выбирать широкоформатную плитку или широкие доски. Они создают меньше визуальных разрывов, а это делает комнату просторнее.

Нейтральные тона же, например светло-серый или бежевый, дополнят этот эффект. Такой стиль пола будет выглядеть целостным и лаконичным, и поэтому пространство будет казаться более широкой сплошной поверхностью.



Стоит выбирать большую плитку / Фото Pexels

Непрерывность

Еще один способ визуально увеличить кухню – использовать то же напольное покрытие, что и в других комнатах – в гостиной и коридоре. Если возможно, продолжайте основной пол из остальной части квартиры на кухню.

Это создаст бесперебойный поток и поможет пространству выглядеть больше.

Применение же другого материала может отделить кухню, и поэтому пространство будет выглядеть меньше, чем есть на самом деле. Если продолжить пол не получается, советуют подбирать тон или фактуру пола к соседним комнатам.

Минимальные узоры

Небольшие, насыщенные узоры – это большой запрет на маленьких кухнях, ведь они сразу же создают тесноту. А вот простые узоры, например пол елочка, могут помочь создать ощущение потока и движения, что гармонирует с естественным движением людей на кухне.