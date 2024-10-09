Если вы хотите немного сэкономить на продуктах, тогда вам точно придут на помощь несколько лайфхаков о том, как использовать молоко, сыр и яйца после того, как закончится срок годности. Эти простые способы помогут вам и приготовить интересные новые блюда, и поберечь кошелек, пишет Shuba.
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Как использовать просроченное молоко
Обычно молоко после открытия может храниться в холодильнике 2 суток, а магазинное – до 12 суток. Впрочем, это зависит от уровня термической обработки, поэтому оно может испортиться и раньше. Если вы заметили, что молоко пахнет кислым, это не значит, что его нужно выбрасывать.
Вот несколько идей, как вы можете его использовать.
- Добавьте в тесто для блинов, оладий, запеканок, пампушек, омлетов и пирогов.
- Замаринуйте мясо.
- Сделайте заправку к салату.
- Добавьте в ванну – на нее понадобится 1 – 2 стакана продукта.
- Используйте в качестве удобрения для растений (нужно разбавить один стакан молока на 2 – 3 стакана воды).
А если же вы ищете способы, которые помогут продлить срок хранения молока, тогда вы можете спокойно заморозить его и использовать позже, при необходимости.
Яйца
Максимальный срок годности яиц – 25 дней. Для того, чтобы проверить, свежие ли они еще, вы можете погрузить их в холодную воду. Если яйцо пойдет на дно, это значит, что оно еще пригодно к употреблению, а если всплывет – тогда нет.
Если яйцо внутри уже протухло, почернело и имеет резкий запах, тогда спасти продукт уже нельзя, и его придется выбросить. Но если помутнел только белок, но яйцо все еще не пахнет, вот как его можно использовать:
- Для выпечки – от пиццы до пирогов.
- В мясном или рыбном фарше.
- Для драников или зеленого борща.
- Изготовьте маски для лица или волос вместе с другими ингредиентами – например, кофе или медом.
Хлеб
Когда хлеб портится, использовать его можно только в том случае, если на нем нет плесени, а также если он не имеет горького привкуса. В таком случае у продукта может быть немало различных применений:
- Сделайте сухарики или панировочные сухари.
- Используйте для горячих бутербродов.
- Сделайте гренки в кляре.
- Используйте для десертов, запеканок или пирогов.
Сухой хлеб еще можно использовать / Фото Pexels
Твердый сыр
Если сыр покрылся плесенью, а на вкус горчит, тогда его нужно выбросить. Но если этих признаков и неприятного запаха вы не заметили, тогда этот продукт еще пригоден к использованию.
Впрочем, есть одно условие – он обязательно должен пройти термическую обработку. Итак, вот что делать с сыром:
- Используйте его в пицце.
- Добавьте в соленую или сладкую выпечку.
- Используйте для омлета, отбивных по-французски, горячих бутербродов или крем-супов.
- Добавьте к мясным или овощным запеканкам.