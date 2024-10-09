Не выбрасывайте просроченные продукты: вот как их использовать на кухне

Если срок годности какого-то продукта на кухне уже подходит к концу, это не значит, что его уже сразу нужно выбрасывать в мусорку.

Если вы хотите немного сэкономить на продуктах, тогда вам точно придут на помощь несколько лайфхаков о том, как использовать молоко, сыр и яйца после того, как закончится срок годности. Эти простые способы помогут вам и приготовить интересные новые блюда, и поберечь кошелек, пишет Shuba.

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Как использовать просроченное молоко

Обычно молоко после открытия может храниться в холодильнике 2 суток, а магазинное – до 12 суток. Впрочем, это зависит от уровня термической обработки, поэтому оно может испортиться и раньше. Если вы заметили, что молоко пахнет кислым, это не значит, что его нужно выбрасывать.

Вот несколько идей, как вы можете его использовать.

Добавьте в тесто для блинов, оладий, запеканок, пампушек, омлетов и пирогов.

Замаринуйте мясо.

Сделайте заправку к салату.

Добавьте в ванну – на нее понадобится 1 – 2 стакана продукта.

Используйте в качестве удобрения для растений (нужно разбавить один стакан молока на 2 – 3 стакана воды).

А если же вы ищете способы, которые помогут продлить срок хранения молока, тогда вы можете спокойно заморозить его и использовать позже, при необходимости.

Яйца

Максимальный срок годности яиц – 25 дней. Для того, чтобы проверить, свежие ли они еще, вы можете погрузить их в холодную воду. Если яйцо пойдет на дно, это значит, что оно еще пригодно к употреблению, а если всплывет – тогда нет.

Если яйцо внутри уже протухло, почернело и имеет резкий запах, тогда спасти продукт уже нельзя, и его придется выбросить. Но если помутнел только белок, но яйцо все еще не пахнет, вот как его можно использовать:

Для выпечки – от пиццы до пирогов.

В мясном или рыбном фарше.

Для драников или зеленого борща.

Изготовьте маски для лица или волос вместе с другими ингредиентами – например, кофе или медом.

Хлеб

Когда хлеб портится, использовать его можно только в том случае, если на нем нет плесени, а также если он не имеет горького привкуса. В таком случае у продукта может быть немало различных применений:

Сделайте сухарики или панировочные сухари.

Используйте для горячих бутербродов.

Сделайте гренки в кляре.

Используйте для десертов, запеканок или пирогов.



Сухой хлеб еще можно использовать / Фото Pexels

Твердый сыр

Если сыр покрылся плесенью, а на вкус горчит, тогда его нужно выбросить. Но если этих признаков и неприятного запаха вы не заметили, тогда этот продукт еще пригоден к использованию.

Впрочем, есть одно условие – он обязательно должен пройти термическую обработку. Итак, вот что делать с сыром: