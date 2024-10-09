Не викидайте протерміновані продукти: ось як їх використати на кухні

Якщо термін придатності якогось продукту на кухні вже добігає кінця, це не значить, що його вже відразу потрібно викидати у смітник.

Якщо ви хочете трохи заощадити на продуктах, тоді вам точно прийдуть на допомогу кілька лайфхаків щодо того, яки використати молоко, сир та яйця після того, як закінчиться термін придатності. Ці прості способи допоможуть вам і приготувати цікаві нові страви, і поберегти гаманець, пише Shuba.

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Як використати протерміноване молоко

Зазвичай молоко після відкриття може зберігатися у холодильнику 2 доби, а магазинне – до 12 діб. Втім, це залежить від рівня термічної обробки, тож воно може зіпсуватися і раніше. Якщо ви помітили, що молоко пахне кислим, це не значить, що його потрібно викидати.

Ось кілька ідей, як ви можете його використати.

Додайте у тісто для млинців, оладок, запіканок, пампушок, омлетів та пирогів.

Замаринуйте м'ясо.

Зробіть заправку до салату.

Додайте у ванну – на неї знадобиться 1 – 2 склянки продукту.

Використайте у якості добрива для рослин (потрібно розбавити одну склянку молока на 2 – 3 склянки води).

А якщо ж ви шукаєте способи, які допоможуть подовжити термін зберігання молока, тоді ви можете спокійно заморозити його й використати пізніше, за потреби.

Яйця

Максимальний термін придатності яєць – 25 днів. Для того, аби перевірити, чи вони ще свіжі, ви можете занурити їх у холодну воду. Якщо яйце піде на дно, це значить, що воно ще придатне до споживання, а якщо спливе – тоді ні.

Якщо яйце всередині вже протухло, почорніло й має різкий запах, тоді врятувати продукт вже не можна, і його доведеться викинути. Але якщо помутнів тільки білок, але яйце все ще не пахне, ось як його можна використати:

Для випічки – від піци до пирогів.

У м'ясному чи рибному фарші.

Для дерунів чи зеленого борщу.

Виготовте маски для обличчя чи волосся разом з іншими інгредієнтами – наприклад, кавою чи медом.

Хліб

Коли хліб псується, використовувати його можна тільки у тому випадку, якщо на ньому немає плісняви, а також якщо він не має гіркого присмаку. У такому випадку в продукту може бути чимало різних використань:

Зробіть сухарики чи панірувальні сухарі.

Використайте для гарячих бутербродів.

Зробіть грінки у клярі.

Використайте для десертів, запіканок чи пирогів.



Сухий хліб ще можна використати / Фото Pexels

Твердий сир

Якщо сир покрився пліснявою, а на смак гірчить, тоді його потрібно викинути. Але якщо цих ознак та неприємного запаху ви не помітили, тоді цей продукт ще придатний до використання.

Втім, є одна умова – він обов'язково має пройти термічну обробку. Отож, ось що робити з сиром: