Только не выбрасывайте: 6 невероятных способов использовать кожуру из апельсина

Казалось бы, остатки апельсина – это просто мусор, и большинство людей сразу же выбрасывают их в мусорное ведро. Впрочем, на самом деле их можно использовать дома с большой пользой.

В следующий раз, когда вы будете есть сочный апельсин, или же будете выжимать из него сок, не спешите выбрасывать кожуру. Они занимают около 20% от фрукта, а в цедре содержатся натуральные масла, она имеет антибактериальные свойства и замечательный запах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Засахаривайте их

Цукаты можно сделать из цедры любого цитрусового, но апельсиновые, будут, вероятно, самыми вкусными. Это один из самых сладких видов цитрусовых, и для изготовления вкусных сладостей кожуру нужно нарезать тонкими полосками.

Сварите их в воде, а после этого – в сахарном сиропе. После этого можно оставить их высыхать так, или же бросить в сахар для покрытия. Такие цукаты можно использовать как альтернативу для сухофруктов, или погружать в растопленный шоколад, чтобы создать настоящие конфеты.

Кстати, выбрасывать не стоит не только апельсиновую цедру. Ранее мы уже рассказывали о вещах, которые никогда нельзя выбрасывать в мусорку, иначе можно притянуть в дом беду и беду.

Ликер

Возможно, вам приходилось слышать о лимончелло, фруктовый ликер, настоянный на сахаре и лимонной цедре? Подобное можно сделать и с апельсиновыми корками. Для этого их нужно хорошо промыть, просушить и оставить в водке на несколько дней. Настоянный алкоголь сочетают с фруктовым сиропом и перед подачей процеживают.

Такой ликер будет приятно сладким и несколько горьковатым.

Сделайте простую свечу

Если у вас сохранилась одна целая кожура от половинки апельсина, вы можете превратить ее в простую ароматную свечу. Для этого нужно закрепить на дне фитиль, наполнить на три четверти оливковым маслом и зажечь. Так вы не только получите источник мягкого света, но и наполните дом цитрусовым ароматом.



Из апельсиновой кожуры можно сделать свечу / Фото Pexels

Сделайте апельсиновый сахар

Апельсиновый сахар изготовить чрезвычайно просто. Из кожуры фрукта нужно удалить всю белую сердцевину, а потом грубо нарезать и измельчить в кухонном комбайне. После этого сахарный песок нужно добавить туда же и хорошо перемешать. На стакан сахара нужно использовать примерно 2 ложки молотой апельсиновой цедры.

Сделайте апельсиновую соль

Апельсиновая соль изготавливается практически так же, как и апельсиновый сахар, с использованием той же техники и пропорции. Такая соль прекрасно подойдет для курицы, индейки, покрытия бокалов для маргариты и тому подобное.

Спрей для чистки

Если вы хотите сделать домашнее средство для чистки, а не пользоваться покупной химией, вам нужно взять чистую банку и заполнить ее на треть апельсиновыми корками. После этого залейте дистиллированным белым уксусом. Накройте смесь крышкой и оставьте в прохладном теплом месте примерно на 2 недели.

После этого кожуру нужно процедить, смешать уксус с равным количеством воды и перелить в бутылку с пульверизатором. Этим средством можно не только эффективно очистить поверхности в доме, но и наполнить его приятным ароматом.