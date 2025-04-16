Тільки не викидайте: 6 неймовірних способів використати шкірки з апельсина

Здавалося б, залишки апельсина – це просто сміття, і більшість людей одразу ж викидають їх до смітника. Втім, насправді їх можна використати вдома з великою користю.

Наступного разу, коли ви будете їсти соковитий апельсин, або ж будете вичавлювати з нього сік, не поспішайте викидати шкірки. Вони займають близько 20% від фрукта, а в цедрі містяться натуральні олії, вона має антибактеріальні властивості та чудовий запах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Коли перед Великоднем можна садити город: потрібно знати

Зацукруйте їх

Цукати можна зробити з цедри будь-якого цитрусового, але апельсинові, будуть, певно, найсмачнішими. Це один з найсолодших видів цитрусових, і для виготовлення смачних солодощів шкірку потрібно нарізати тонкими смужками.

Зваріть їх у воді, а після цього – у цукровому сиропі. Після цього можна залишити їх висихати так, або ж кинути у цукор для покриття. Такі цукати можна використовувати як альтернативу для сухофруктів, або ж занурювати у розтоплений шоколад, аби створити справжні цукерки.

До речі, викидати не варто не лише апельсинову цедру. Раніше ми вже розповідали про речі, які ніколи не можна викидати в смітник, інакше можна притягнути в дім біду та лихо.

Лікер

Можливо, вам доводилося чути про лимончелло, фруктовий лікер, що настояний на цукрі та лимонній цедрі? Подібне можна зробити й з апельсиновими шкірками. Для цього їх потрібно добре промити, просушити та залишити у горілці на кілька днів. Настояний алкоголь поєднують із фруктовим сиропом та перед подачею проціджують.

Такий лікер буде приємно солодким та дещо гіркуватим.

Зробіть просту свічку

Якщо у вас збереглася одна ціла шкірка від половинки апельсина, ви можете перетворити її на просту ароматну свічку. Для цього потрібно закріпити на дні гніт, наповнити на три чверті оливковою олією та запалити. Так ви не тільки отримаєте джерело м'якого світла, але й наповните оселю цитрусовим ароматом.



З апельсинової шкірки можна зробити свічку / Фото Pexels

Зробіть апельсиновий цукор

Апельсиновий цукор виготовити надзвичайно просто. Зі шкірки фрукта потрібно видалити усю білу серцевину, а тоді грубо нарізати та подрібнити у кухонному комбайні. Після цього цукровий пісок потрібно додати туди ж та добре перемішати. На склянку цукру потрібно використовувати приблизно 2 ложки меленої апельсинової цедри.

Зробіть апельсинову сіль

Апельсинова сіль виготовляється практично так само, як і апельсиновий цукор, із використанням тієї самої техніки та пропорції. Така сіль чудово підійде для курки, індички, покриття келихів для маргарити тощо.

Спрей для чищення

Якщо ви хочете зробити домашній засіб для чищення, а не користуватися покупною хімією, вам потрібно взяти чисту банку та заповнити її на третину апельсиновими шкірками. Після цього залийте дистильованим білим оцтом. Накрийте суміш кришкою та залиште в прохолодному теплому місці приблизно на 2 тижні.

Після цього шкірку потрібно процідити, змішати оцет з рівною кількістю води та перелити у пляшку з пульверизатором. Цим засобом можна не тільки ефективно очистити поверхні у домі, але й наповнити його приємним ароматом.