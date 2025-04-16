14 квітня вже розпочався Страсний тиждень, коли православні християни готуються зустрічати Великдень, повідомляє 24 Канал. І цього тижня також потрібно висадити чимало городини, адже за народними прикметами, буде чимало сприятливих днів для цього саме зараз.

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Коли на Страсному тижні можна працювати на городі?

Деякі люди вірять, що у тиждень до та після Великодня працювати на городі не можна. Втім, прикмети вказують, що на Страсному тижні все ж є кілька днів, які є вдалі для посадки різних рослин – начебто, якщо посадити їх у цей день, ростимуть вони навіть краще, ніж зазвичай.

Зокрема, гарним днем для роботи на землі є Чистий четвер перед Великоднем. Існує навіть приказка: "На городі добре садити у Чистий четвер – все буде чисте". Це значить, що бур'яни поміж городиною проростати не будуть.

А в деяких регіонах України Чистий четвер також називають багатим. Вірять, що якщо в цей день посадити картоплю чи іншу городину, урожай буде неймовірно щедрим. А ось на Західному Поліссі картоплю садять у Страсну п'ятницю.



Перед Великоднем можна садити у Чистий четвер / Фото Pexels

Але ось інші прикмети стверджують, що садити картоплю до Великодня суворо заборонено. Чому – ми вже розповідали раніше.

Також вірять, що у Чистий четвер можна висаджувати кукурудзу, моркву, часник, огірки, можна також на розсаду сіяти капусту та помідори.

Втім, більшість прикмет вказує на те, що на городі нічого все ж не варто садити у Страсну п'ятницю – в цей день краще відмовитися від посадок.

А ось в перший тиждень після Великодня, за повір'ями, працювати на землі не можна – ні в саду, ні на городі. Вважається, що нічого не варто робити аж до наступної неділі, адже це гріх, і потрібно святкувати Воскресіння христову. У Великодню седмицю не можна також забивати у землю кілки, садити щось та возитися з гноєм.

А якщо посадити щось у тиждень після Великодня, воно начебто все одно загине, або ж ви просто не отримаєте гарного врожаю.