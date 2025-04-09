У теплу пору року сезон посадки картоплі може стартувати до Пасхи, лише у 2025 році від цієї ідеї треба відмовитися, пише 24 Канал.

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Чому не можна садити картоплю до Великодня

Правила щодо того, коли можна чи не можна садити картоплю немає. Так само як і немає ніяких народних прикмет з посадкою овочів до Пасхи чи після неї. Втім, важливо розуміти один момент – для того, щоб урожай був хорошим, а картопля добре вродила й мала великі бульби, потрібна стабільно тепла температура повітря.

Враховуючи той факт, що в першій половині квітня відбулося похолодання, опади снігу й навіть мінусова температура вночі, саджання картоплі до Великодня не призведе до нічого доброго, бо бульби в землі просто замерзнуть.



Погода не дозволяє посадку картоплі до Великодня / Фото Pexels

У 2025 році Великдень святкуватимуть 20 квітня. Синоптики прогнозують, що другій половині квітня погода мала б стабілізуватися й бути досить теплою, але цього все одно буде недостатньо для посадки картоплі.

Розпочинати посадку картоплі найкраще після Воскресіння Христового, десь наприкінці квітня – на початку травня. За місячним календарем, картоплю найкраще садити цього року у вівторок 29 квітня чи середу 30 квітня.

Для вирощування картоплі важливо врахувати родючий ґрунт, сівозміну та уникати посадки на одному місці кілька років поспіль.Під час посадки рекомендується додавати в лунки лушпиння, фольгу або настій пташиного посліду для покращення врожайності.