Сохраните кожуру апельсина для сада: вот как ее используют опытные дачники

Июль –это горячая пора для садоводов и огородников: нужно не только успевать собирать урожай, но и продолжать ухаживать за растениями.

Летом сады бывают наиболее уязвимыми к нашествию разнообразных вредителей. И есть одно животное, которое может причинить вашему участку больше вреда, чем вы думаете – и это коты. Они часто пробираются в чужие сады и грызут и выкапывают растения, чтобы использовать весь участок как большой туалет.

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Как отпугнуть котов от сада

Коты часто метят территорию, оставляя в саду феромоны. И если это произошло, они будут посещать место до тех пор, пока на ней сохраняется кошачий запах. Но отпугнуть котов на самом деле не так уж и сложно. И эксперты советуют для этого использовать запах цитрусовых, которые уже есть у вас дома.

Впрочем, лучше всего все же подойдут апельсины. Но это не значит, что вам нужно перевести целый фрукт на отпугивание надоедливого кота. Все, что нужно – это сохранить кожи и разложить ее в саду и вокруг растений – в общем, во всех местах, от которых вы хотите отвабить котов.



Кожуры апельсина отпугивают котов / Фото Pexels

Коты очень не любят запахи цитрусовых, поэтому остатки апельсиновых шкурок сделают чудо: коты покинут ваш участок и больше не будут возвращаться туда. Этот способ не только дешевый, но и гуманный, ведь он не нанесет животным никакого вреда. А если кожуры от апельсина нет, вы можете также использовать и лимонную цедру, ведь она будет иметь похожий эффект.

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Только не забудьте, что цедру и кожуру нужно заменять, когда они усыхают и теряют запах. Кстати, благодаря большому количеству витаминов в кожуре апельсинов, они не только будут отпугивать котов, но и станут прекрасным удобрением для вашего сада.