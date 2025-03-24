Не выбрасывайте картофельные кожуры: 5 неожиданных лайфхаков, которые помогут в быту

Обычно мы выбрасываем картофельные корки, однако они могут быть весьма полезными в быту и даже в уходе за кожей. Есть несколько основных способов использования отхода, которые многих могут даже удивить.

Такой хлам как картофельная шелуха опытные хозяйки уже давно начали повторно использовать, пишет 24 Канал. Шелуха от картофеля содержит много питательных веществ, которые полезно влияют на рост растений, что особенно актуально в период посадочных работ.

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Подкормка растений

В картофельных шкурках содержится крахмал и витамины, способствующие росту растений. Чтобы приготовить удобрение, нужно замочить кожуру в воде на сутки, а затем подливать им комнатные или садовые растения. Это естественная подкормка улучшит развитие растений. Кроме того, такой метод является экологически чистым и дешевым способом ухода за растениями.

Уход за кожей

С помощью картофельной шелухи можно осветлить кожу. Нужно шелуху перетереть в блендере до консистенции пасты и нанести на участки лица с высыпанием или пигментацией. Картофельные корки действуют на кожу, как питательная маска.



Картофельная шелуха пригодится в быту / Фото Pexels

Полировка металла

Сырыми картофельными корками можно полировать металлические изделия – медь и латунь. Нужно кожурой натереть поверхность и после этого вытереть сухой тряпкой. Этот метод придает блеск изделиям, которые потемнели со временем.

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Окрашивание седины

Этот интересный метод может заинтересовать женщин с сединой. Шелуху двух картофелин нужно варить 20 минут. После этого надо оставить до остывания и этой водой ополаскивать волосы после каждого мытья. Настой сможет затемнить седину на волосах и скрыть ее. Лайфхак прекрасно подходит для женщин с темными волосами. На светлых волосах картофельное волос будет работать так, что сделает цвет однородным.

Панировочные сухари

Помойте картофельную шелуху, поместите в комбайн и хорошо перемолоть. Такую альтернативу панировочных сухарей можно использовать к рыбе или мясу.