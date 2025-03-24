Не викидайте картопляні шкірки: 5 несподіваних лайфхаків, які допоможуть в побуті

Зазвичай ми викидаємо картопляні шкірки, однак вони можуть бути досить корисними в побуті та навіть в догляді за шкірою. Є кілька основних способів використання відходу, які багатьох можуть навіть здивувати.

Такий непотріб як картопляне лушпиння досвідчені господині вже давно почали повторно використовувати, пише 24 Канал. Лушпиння від картоплі містить багато поживних речовин, які корисно впливають на ріст рослин, що є особливо актуальним в період посадкових робіт.

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Підживлення рослин

У картопляних шкірках міститься крохмаль та вітаміни, що сприяють росту рослин. Щоб приготувати добриво, потрібно замочити шкірки у воді на добу, а потім підливати ним кімнатні чи садові рослини. Це природне підживлення покращить розвиток рослин. Окрім того, такий метод є екологічно чистим й дешевим способом догляду за рослинами.

Догляд за шкірою

За допомогою картопляного лушпиння можна освітлити шкіру. Потрібно лушпиння перетерти в блендері до консистенції пасти й нанести на ділянки лиця з висипанням чи пігментацією. Картопляні шкірки діють на шкіру, як живильна маска.



Картопляне лушпиння знадобиться в побуті / Фото Pexels

Полірування металу

Сирими картопляними шкірками можна полірувати металеві вироби – мідь та латунь. Потрібно шкірками натерти поверхню й після цього витерти сухою ганчіркою. Цей метод надає блиск виробам, які потемніли з часом.

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Фарбування сивини

Цей цікавий метод може зацікавити жінок з сивиною. Лушпиння двох картоплин потрібно варити 20 хвилин. Після цього треба залишити до охолодження й цією водою ополіскувати волосся після кожного миття. Настій зможе затемнити сивину на волосся й приховати її. Лайфхак чудово підходить для жінок з темним волоссям. На світлому волоссі картопляне волосся працюватиме так, що зробить колір однорідним.

Панірувальні сухарі

Помийте картопляне лушпиння, помістіть у комбайн та добре перемоліть. Таку альтернативу панірувальних сухарів можна використовувати до риби чи м’яса.