Предки вірили, що є дні тижня та місяця, коли не можна повертати борги – начебто у такий день ви можете розпрощатися не тільки з грошима, а і зі своєю фінансовою удачею та добробутом, повідомляє 24 Канал. Окрім того, якщо віддавати борг у невдалий день, начебто можна притягти до себе новий, навіть більший.

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Коли не можна віддавати борги?

Варто запам'ятати, у які дні не можна повертати гроші іншим, аби залишитися при своїх фінансах та не стати постійним боржником. Прикмети стверджують, що ніколи не можна повертати борг у 1, 6, 11, 15 та 23 день місячного календаря – так ви не тільки не віддасте борг повністю, але й подаруєте разом з грошима частинку своєї фінансової удачі людині, у якої позичили гроші.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно зробити у домі, аби в ньому завжди водилися гроші – більшість людей не знають про цей простий ритуал.

Окрім того, не можна повертати гроші і у важливі церковні дати – тоді взагалі краще не мати справи з грошима. Не радять у такі дні позичати та рахувати їх – так ви тільки розпорошуєте своє багатство та прирікаєте себе на безгрошів'я.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Попереджають також і про те, що є деякі дні тижня, які є зовсім невдалими для повернення будь-якого боргу. Найбільш невідповідними днями є понеділок та п'ятниця – особливо у випадку, якщо людина, якій ви маєте віддати гроші, не в настрої.



Гроші не можна віддавати у деякі дні / Фото Pexels

Також рідко повертають борги і в неділю – така дія може нашкодити обом: і боржнику, і позикодавцю. Втім, прикмети кажуть, що сміливо віддавати борг можна у середу та четвер.

Натомість вівторок та субота – це нейтральні дні. Але в будь-який день тижня не можна віддавати борг після заходу сонця – тоді начебто виходить нечиста сила, і її можна занести в дім разом із грошима.